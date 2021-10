Midden in de nacht een dierenarts vinden: wie bel je dan?

vergroot

Bij een ongeluk op de Hapseweg in Oeffelt is een pony zo zwaargewond geraakt, dat het dier uit zijn lijden moest worden verlost. Er was met spoed een dierenarts nodig die dat kon doen. Omdat die niet op tijd werd gevonden, hebben agenten het uiteindelijk gedaan. Dat was tegen het zere been van de beroepsgroep, zo blijkt uit een aantal reacties die Omroep Brabant kreeg. "Er is bij ons altijd een dierenarts te bereiken."

Janneke Bosch Geschreven door

"Zouden ze niet hebben wíllen wachten?", vraagt Maarten Aarts zich af. Hij is dierenarts met twee praktijken in Schijndel en Sint-Oedenrode. "Bij ons is het zo dat er per diersoort altijd iemand dienst heeft. 24 uur per dag", legt hij uit. "Dus als er iets met je hond is, dan krijg je een dierenarts voor gezelschapsdieren aan de lijn. En is er iets met je paard, dan krijg je de paardenarts." Maar dat geldt niet voor alle dierenartspraktijken, weet hij. "Er zijn steeds meer dierenartsen die zich op bepaalde onderdelen van het vak richten en bijvoorbeeld niet meer 's avonds en in het weekend werken." Dus dat niet iedereen direct een dierenarts kan vinden, snapt hij wel. "Er is geen algemeen nummer dat je kunt bellen, zoals bij de gezondheidszorg voor mensen."

"Ik zei meteen dat ik het wel wilde doen."

Het is de politie overigens wel gelukt om 's ochtends vroeg een dierenarts te vinden. Vanuit de meldkamer is naar verschillende dierenartsen gebeld. Hans Breen uit Beers was een van hen. Hij werd uit zijn bed gebeld door een medewerker van de meldkamer. "Ik werd gebeld met de vraag of ik die pony kon laten inslapen. De man die ik aan de lijn had was volgens mij wel opgelucht dat hij iemand had gevonden. Ik denk dat hij al meerdere mensen had geprobeerd. Maar ik zei meteen dat ik het wel wilde doen." Breen klom uit bed en kleedde zich aan. Hij zou volgens de meldkamer door een agent worden teruggebeld om de precieze locatie door te krijgen. "Maar ik heb daarna niets meer gehoord."

"Hier valt niemand iets te verwijten."

De situatie aan de Hapseweg was ondertussen zo schrijnend, dat wachten op de dierenarts geen optie meer was. "Aan de telefoon bleek dat degene die als eerste kon komen er pas met een half uur of drie kwartier kon zijn", zegt een woordvoerder van de politie. "Daarom is besloten in overleg met een dierenarts aan de telefoon, gezien de verwondingen van de pony, om het dier uit zijn lijden te verlossen." In principe geen probleem, vindt Breen. Het is niet beter of slechter dan het spuitje dat hij zou hebben toegediend. "Als je het dier doodschiet, dan is het ook meteen gebeurd. Daar zit geen verschil in hoor." Ook dierenarts Aarts heeft alle begrip voor de afweging van de politie. "Dan is het heel simpel. Dan valt hier niemand iets te verwijten." LEES OOK: Sanne verloor pony's bij ongeluk: 'Ik moet het de kinderen nog vertellen' 3 pony's overleden nadat ze werden aangereden door automobilisten op N264

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.