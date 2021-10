Vrouwen tot prostitutie gedwongen door andere vrouwen: 'Als soort slaven'

Een in het oog springende rechtszaak donderdag in Den Bosch: twee vrouwen uit Eindhoven stonden voor de rechter, voor het dwingen van twee andere vrouwen tot prostitutie. De slachtoffers waren niet letterlijk opgesloten, maar wel volledig tot slaaf gemaakt. "Het lijkt een vrouwelijke variant van de mannelijke loverboy", zegt Officier van Justitie Kramer.

"Het eerste slachtoffer is begonnen met seksueel getinte chats, die ze moest voeren met onbekenden. Dat werd vervolgens webcam-seks en uiteindelijk heeft zij zich moeten prostitueren", vertelt Officier van Justitie Janine Kramer.

Ook het tweede slachtoffer moest via de webcam klanten bedienen. "Ik had wel honderd klanten", citeerde advocaat Bouwman, uit een verklaring van één van de slachtoffers. Het geld wat ze met de activiteiten verdienden, moesten ze afstaan aan de twee verdachten. De verdachten maakten de inkomsten volledig op. "De vrouwen waren een soort slaaf", zei Officier van Justitie Janine Kramer.

'Crimineel uitgebuit'

De twee slachtoffers zijn kwetsbare vrouwen, zonder goeie basis, die afhankelijk waren. Een van de twee verdachten kreeg de vrouwen zover om bij haar en haar mede-verdachte te komen wonen. Het leek op een liefdesrelatie, maar later bleek dat er wel een tegenprestatie werd gevraagd.

De zaak werd nog niet inhoudelijk behandeld, maar tijdens een zogeheten pro forma zitting bleek dat de twee slachtoffers veel hadden meegemaakt. "Ze zijn langere tijd seksueel en crimineel uitgebuit door beide dames", zo luidt de aanklacht.

Tijdens de zitting werd de vraag gesteld of beide verdachten, die ook verloofd waren met elkaar, wel een gelijkwaardige rol hebben gespeeld in het uitbuiten van de slachtoffers. Een van dames legt de verantwoordelijkheid vooral bij de ander en verklaarde dat er ook geweld gebruikt is tegen de vrouwen die uitgebuit werden.

Voorlopig in de cel

De seksuele uitbuiting speelde tussen februari 2020 en juni 2021. In die tijd was er ook regelmatig een hulpverleenster op bezoek, die een van de verdachte begeleidde omdat financiële problemen had. Die hulpverleenster en een van de slachtoffers wil de rechtbank eerst nog als getuigen horen, voordat de zaak in januari inhoudelijk behandeld kan worden.

Voor mensenhandel en uitbuiting kan 12 jaar cel geëist worden. Ook vindt de rechtbank dat 'de rechtsorde ernstig is geschokt'. Beide verdachten blijven voorlopig vastzitten.

Donderdag waren de verdachten via een beeldverbinding te zien in de rechtbank. Bij de inhoudelijke behandeling van de hun zaak op 18 januari zullen ze wel in de rechtbank aanwezig zijn. "Ik zit al drie maanden vast en m'n vader is ernstig ziek", zei een van de verdachten, zichtbaar geëmotioneerd, vanuit de gevangenis in Nieuwersluis.

