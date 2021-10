Mislukte cocaïnesmokkel tussen de ananassen: mannen krijgen tot 3 jaar cel

Een groep mannen uit Bergen op Zoom is veroordeeld omdat ze een grote lading cocaïne wilden onderscheppen die verstopt zat tussen de ananassen. De Bergse leider stelde een team van stadsgenoten samen om de drugs op te halen. De klus ging de mist in omdat de politie iedereen al lang in de gaten hield. De rechtbank legde straffen op tot drie jaar cel.

De politie was de groep van in totaal zeven verdachten al lang op het spoor. Eind februari 2018 was er in Waddinxveen een pallet ananassen gestolen. Op camerabeelden was een huurbusje zichtbaar én zes man. De eigenaar vond het raar dat zes man zo veel moeite deden om een lading ananassen te stelen met een waarde van maar 700 euro.

Spoor naar Brabant

Mogelijk zat daar drugs tussen, maar het kan ook zijn dat ze die ananassen wilden terugzetten in een container waar ze drugs uit gingen halen, een bekende wisseltruc. Daarom gingen agenten dat huurbusje eens volgen. Het spoor leidde naar Roosendaal en Bergen op Zoom, want daar reed het busje rond.

Begin mei 2018 kwam een zeecontainer aan in de haven van Rotterdam met een partij ananassen uit Costa Rica en daartussen verstopt 510 kilo cocaïne. Straatwaarde zo'n 25 miljoen euro. De container bleef een tijdje staan. Toevallig controleerde de douane een paar verdachten die daar op de uitkijk stonden. De politie zat er toen ook al bovenop en kreeg meer en meer aanwijzingen dat ze iets van plan waren. Sms-jes die ze elkaar stuurden vormden deels het bewijs.

Tussen de aardappelen

Op 8 mei ging de container eindelijk op transport, naar een fruitkoeling in 's-Gravenzande, bij Den Haag. De Bergenaren konden de achtervolging inzetten, met het huurbusje en de rest in een Kia.

Een van de verdachten sloot zich daarna op in een koelcel op het bedrijf, tussen de aardappelen. Met het idee de poort te openen en de andere binnen te laten, voor de drugs. Maar zover kwam het niet: buiten het terrein was iedereen al in de boeien geslagen door de politie. En de man in de koelcel volgde na enkele uren.

Trein Moerdijk-Milaan

Het bewijs tegen de mannen bestond voor een groot deel uit onderschepte sms'jes die ze elkaar stuurden. Hoofdverdachte Mohammed B. (34) uit Bergen op Zoom bekende tegenover de rechter dat hij een tip kreeg over het transport en alleen de drugs wilde stelen. Maar hij ontkende dat hij achter het transport zat. De rechtbank legde hem de hoogste straf op: drie jaar cel omdat hij het team samenstelde en bepaalde hoeveel geld iedereen zou verdienen.

Deze B. is al vaker veroordeeld, meldt de rechtbank in het vonnis. Al in 2010 kreeg hij celstraf voor wietteelt. Hij was ook de man die werd gepakt bij het plaatsen van tassen met coke op de goederentrein Moerdijk naar Milaan, in 2017. Daarvoor kreeg hij 50 maanden cel.

De rol van de Bergse medeverdachten was beperkter:

Jeroen G. kreeg 30 maanden,

Peter H. en Wassim A. ieder 29 maanden cel,

Peter R. 28 maanden.

Faiz T. uit Hoogvliet die in de koelcel zat, kreeg 18 maanden, deels voorwaardelijk. Simon van O. uit Hansweert kreeg 400 dagen, ook deels voorwaardelijk.

Politie en OM gingen er lang van uit dat de verdachten ook nog plannen hadden om de drugs met geweld uit de zeecontainer te halen, door de chauffeur te gijzelen. Maar daarvoor zag de rechter geen bewijs.

