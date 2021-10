Man die vermoedelijk eigen woning in brand stak, heeft crimineel verleden

De man die door de politie is opgepakt omdat hij zaterdagochtend vermoedelijk zijn eigen huis in brand stak in Best, heeft een crimineel verleden. Zo was hij in 2018 betrokken bij een schietpartij, waarvoor hij vast heeft gezeten. Ook werd hij eerder aangehouden omdat hij een hennepkwekerij had opgezet. Hij zou van de woningcorporatie binnenkort zijn huurhuis uitmoeten.

De man woonde al jaren in de Mgr. A. F. Diepenstraat, maar had met weinig buurtbewoners contact. Sterker nog, in zijn buurt lijken de mensen bang. Omwonenden deinzen terug als Omroep Brabant vragen stelt over de brand en de man. "Daar ga ik niks over zeggen. Ik ben bang voor mijn eigen huis."

Ook zonder camera willen ze niks kwijt. Ze trekken de voordeur dicht en willen geen woord over de man zeggen.

Surveillance

De wijkagent had nauw contact met de buurtbewoners over de man, zo zegt de politie. Er werd extra gesurveilleerd. De politie heeft ook contact proberen te leggen met de man, maar dat is niet gelukt.

Zijn huis aan de Mgr. A. F. Diepenstraat werd in 2020 al voor een half jaar gesloten door de gemeente. Op 18 november van dat jaar werd in de garage een hoeveelheid harddrugs gevonden. De hele woning was in die maanden verzegeld en onbegaanbaar. De woningstichting startte intussen een zaak op om hem permanent uit het huis te zetten.

Volgens de politie heeft de man in die tijd al laten vallen dat hij niet zonder slag of stoot zou vertrekken Daarom denken zowel politie als gemeente dat het goed mogelijk is dat de man zelf een aandeel heeft gehad bij de brand.

Arm verloren bij schietpartij

De man die wordt verdacht van brandstichting was in 2018 samen met een familielid betrokken bij een schietpartij in Best. Samen met zijn schoonzoon ging hij naar de woning van een kennis, in de straat Melde, maar de kennis wachtte hen op met een jachtgeweer. Bij het afgaan van het geweer raakte de schoonzoon gewond aan zijn arm, zo erg dat die moest worden geamputeerd.

Ook de man en de kennis raakten gewond. De man kreeg uiteindelijk het geweer te pakken, om vervolgens op de bewoner in te slaan.

Arrestatieteams vielen bij dit onderzoek meerdere woningen binnen, onder meer het huis aan de Mgr. A. F. Diepenstraat. De bewoner werd opgepakt en veroordeeld tot een celstraf van 191 dagen. Omdat hij die straf al in voorarrest had uitgezeten, hoefde hij de cel niet meer in.

Brand

Nu zit hij dus opnieuw vast. Hij werd zaterdagmiddag aangehouden in Tilburg voor mogelijke brandstichting in zijn eigen huis. Zodra het veilig kan, wordt sporenonderzoek gedaan. Daaruit zal moeten blijken of er inderdaad sprake is van brandstichting, zegt de politie. De omgeving is afgezet en wordt tot die tijd bewaakt.