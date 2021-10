Actie voor waardig afscheid Andy, stiefbroer van Nicole van den Hurk

Andy van den Hurk (foto: Debby). vergroot

Er loopt een actie om Andy van den Hurk naar Nederland te halen om hem hier een laatste eer te bewijzen. Hij is de stiefbroer van Nicole van den Hurk, de Eindhovense die in 1995 verkracht en gedood achtergelaten werd. Andy, die een tijd verdachte was in deze zaak, heeft begin vorige maand zelfdoding gepleegd, zo blijkt uit een rapport van de schouwarts.

Hij werd dood gevonden in zijn huis in het Engelse Ipswich. Zijn vader, Ad van den Hurk, vindt het initiatief voorbarig en niet op zijn plaats: “Onzinverhalen.”

"Mogelijk is er iemand anders bij betrokken geweest."

“De politie is nog bezig met een onderzoek naar zijn dood”, vertelt Van den Hurk. “De eerste tekenen wijzen er inderdaad op dat hij zelf een eind aan zijn leven heeft gemaakt. Maar er kan ook iemand anders bij betrokken zijn geweest. Vóór en na de vondst van het lichaam in zijn appartement is er ingebroken.” De geboren Eindhovenaar: “Ik ben met Hennie, zijn moeder, echt van plan iets voor hem op touw te zetten, maar het belangrijkste is om gehoor te geven aan zijn laatste wil. Andy zou tegen vrienden hebben gezegd dat hij in Engeland begraven wil worden”, aldus Van den Hurk, die niet uitsluit dat hij voor een afscheid het Kanaal wil oversteken.

"Ad wilde voor identificatie niet naar Engeland."

Een ex van Ad, de nu 60-jarige Debby, gelooft er allemaal niks van. Volgens de Nuenense willen zijn biologische ouders juist niets meer met Andy te maken hebben. “Aan de hand van zijn gebit is zijn identiteit vastgesteld. Ik hoorde dat Ad hiervoor niet naar Engeland wilde afreizen. Dat is toch erg", aldus de Nuenense. Sinds haar huwelijk met Ad heeft ze een band met zijn zoon. Een paar weken voor Andy's dood hadden ze nog contact met elkaar. "Ik kon het niet geloven toen ik hoorde dat hij was overleden. Dat klopt niet, dat kan niet. Ik heb het altijd zo'n lieve jongen gevonden, al weet ik dat het niet voor het eerst was dat Andy probeerde een eind aan zijn leven te maken." Debby vindt het onbestaanbaar dat zijn ‘echte’ ouders, volgens haar, geen hand naar Andy willen uitsteken. "Het is je eigen kind! Omdat zij het niet willen, ben ik met anderen gaan nadenken over een waardig afscheid. Dat gaat veel geld kosten, vandaar dat we een inzamelingsactie zijn begonnen. Het plan is om hem in Engeland te laten cremeren, zijn as daar op te halen en in Nederland een afscheidsviering te houden. Hopelijk in het Philips Stadion. Hij was helemaal gek van PSV." Debby en de mede-initiatiefnemers willen voor het eind van deze maand 2500 euro bijeenkrijgen. Tot nu toe is ruim 800 euro toegezegd. Ad vindt het maar niks. “Het is een particuliere onderneming die mijn goedkeuring niet heeft.”

"Schreeuw om aandacht van Andy."

Debby beseft dat door haar actie de dood van Nicole, de verdachtmakingen daarna aan het adres van Andy én Ad en de rechtszaak zelf worden opgerakeld. "Het is niet anders. Als het ons niet lukt, dan komt hij in een onbekend graf te liggen. Dat doe je een kind toch niet aan? Andy's ultieme beslissing was een schreeuw om aandacht, zoals ook het feit dat hij bekende Nicole te hebben gedood op die manier moet worden uitgelegd.”

Jos de G. en Nicole van den Hurk vergroot

Andy kwam zelfs in de cel terecht, maar hij bleek helemaal niets met het delict te maken hebben gehad. Jos de G. wel. In 2016 kreeg hij van de rechtbank in Den Bosch een gevangenisstraf van vijf jaar. In oktober 2018 legde het gerechtshof hem in hoger beroep wegens het verkrachten en doden van Nicole twaalf jaar cel op. De totstandkoming van de straf werd vorig jaar juni door de Hoge Raad bevestigd. De G. kreeg wel vier maanden strafvermindering, omdat de procedure lang heeft geduurd. Praten over gedachten aan zelfdoding helpt en is bijvoorbeeld mogelijk via de landelijke hulplijn 113: www.113.nl of 0800-0113. LEES OOK: 'Jos de G. terecht veroordeeld voor doden en verkrachten Nicole van den Hurk' Broer van vermoorde Nicole van den Hurk gruwelt van verklaring Jos de G.: 'Het is een monster' Andy van den Hurk: 'Nu duidelijk dat ik het niet was'

