Helmond wil praten met moslimgemeenschap en onderzoeksmethode beoordelen

De gemeente Helmond wil weten of een onderzoek in de plaatselijke islamitische gemeenschap wel volgens de regels is verlopen. Ook gaat ze op korte termijn praten met mensen uit deze geledingen. Burgemeester Elly Blanksma laat dit weten op vragen van Omroep Brabant. NRC meldde vrijdag op basis van eigen onderzoek dat onder meer de gemeenten Helmond en Eindhoven in het geheim onderzoek hebben laten doen in de moslimgemeenschap.

Er werd gevoelige informatie verzameld over bijvoorbeeld moskeebestuurders en imams. De Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) betaalde hieraan mee en droeg ook Nuance door Training en Advies (NTA) aan. Dit bureau werd met het onderzoek belast. Bovendien zou NTA gebruik hebben gemaakt van ontoelaatbare methoden.

'Mogelijke dreiging'

Blanksma bevestigt dat dit voorjaar aan NTA is gevraagd een zogeheten ‘krachtenveldanalyse’ uit te voeren. Aanleiding voor de opdracht waren signalen die de afgelopen jaren bij de gemeente binnenkwamen over een mogelijke dreiging door radicalisering. Onder meer in Helmond zou een moskee door buitenlandse geld worden gefinancierd.

Blanksma kan zich voorstellen dat de onderzoeksmethode en de berichtgeving vragen oproepen in de islamitische gemeenschap. Zij kondigt aan op korte termijn de huidige banden te willen versterken en een netwerk op te willen gaan bouwen met ‘voor ons minder bekende’ groeperingen. Overigens wordt in de publicatie van NRC niet één specifieke moskee in Helmond of Eindhoven genoemd.

'Analyse als inventarisatie'

De gemeente Eindhoven bevestigt dat ze de analyse heeft laten uitvoeren als inventarisatie, maar ook dat de organisaties die onder de loep zijn genomen zowel voor- als achteraf niet zijn geïnformeerd. De resultaten wil ze gebruiken als basis voor op te bouwen netwerken, maar ze zullen ‘om niemand te schaden’ niet openbaar worden gemaakt. Ze zijn wel gedeeld met onder meer de NCTV en de politie. Volgens de gemeente wordt al sinds 2018 samengewerkt met NTA, bij het in kaart brengen van de moslimgemeenschap en helpen bij trainingen.

De fractie van DENK Eindhoven is in zijn wiek geschoten door de artikelen. Volgens de fractie is de schok binnen de plaatselijke islamitische gemeenschap groot en is het vertrouwen in de overheid enorm geschaad. De partij wil van burgemeester en wethouders (B en W) exact weten wat er is onderzocht en waarom. Ook vraagt ze of er hoor en wederhoor is toegepast en of er al conclusies met welke gevolgen zijn getrokken. Het college is verder gevraagd of het NTA-rapport te linken is aan de negen Eindhovense terreurverdachten die al enige tijd vastzitten.

'Stappen in richting van moslimgemeenschap?'

GroenLinks neemt de ‘geheime en anonieme operaties’ eveneens hoog op. Deze partij wil onder meer een antwoord op de vraag of de moslimgemeenschap inderdaad van niets weet. Verder is ze benieuwd of B en W gezien de ‘ontstane onrust’ nog wat gaat ondernemen in de richting van de moslimgemeenschap. De gemeente heeft aan Omroep Brabant al laten weten dat ze dinsdag met een nieuwe reactie komt.

Ook bij de Tweede-Kamerleden fronsten de wenkbrauwen na de onthulling door de NRC. Zo wil D66 opheldering van justitieminister Ferd Grapperhaus. De regeringspartij wil snel een debat over de kwestie. De landelijke islamitische koepelorganisatie SPIOR sprak van ‘spionageactiviteiten’.

