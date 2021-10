Van Zelst wil mondkapjesplicht terug: 'En quarantaine na positieve test'

Het gevoel van urgentie rondom corona moet snel terugkomen. Dat zegt de Tilburger Marino van Zelst van het RedTeam tegen Omroep Brabant. Dinsdag werd duidelijk dat het aantal besmettingen in Brabant afgelopen week met 42 procent is gestegen. “De stijging moet snel worden gedempt.” Hij pleit voor een snelle persconferentie en wil dat de mondkapjesplicht terugkeert.

De afgelopen week zijn er 2884 nieuwe besmettingen geconstateerd in onze provincie. Vorige week stonden er nog 2019 nieuwe besmettingen op de Brabantse teller. “Ik zie niet in waarom dit nu snel zou gaan dalen.”

De 31-jarige Van Zelst maakt deel uit van het RedTeam. Deze club met deskundigen geeft ongevraagd advies over de coronacrisis. Het doel: de Nederlandse corona-aanpak kritisch benaderen. Daarnaast werkt hij als infectieziekten-modelleur bij de Wageningen Universiteit.

Een nieuwe bulk aan maatregelen doorvoeren is volgens Van Zelst nu niet handig. “Het draagvlak daarvoor is heel laag. Als je nu in een persconferentie zegt dat het toch niet zo lekker gaat en met zware maatregelen komt, komt dat heel raar over. Zeker als je de vorige keer hebt gezegd dat haast alles weer kan.”

Terug naar basisregels

Wel pleit hij voor de herinvoering van de mondkapjesplicht. Bovendien moet de overheid volgens hem in een persconferentie echt weer hameren op basisregels. “Testen bij klachten en in quarantaine gaan als je corona hebt. Dat gebeurt nu veel te weinig.” Ook zou een gevaccineerde weer in quarantaine moeten als hij in contact is geweest met een besmet persoon. En ventilatie mag wat hem betreft ook vaker genoemd worden.

Of we inmiddels niet immuun zijn geworden voor dit soort adviezen? Anderhalf jaar lang sprak De Jonge immers basismaatregelen uit, bij tientallen persconferenties. “Ik heb ze de afgelopen persconferentie niet gehoord hoor. En de keer daarvoor ook niet. Dit soort maatregelen helpen echt.”

Wie denkt dat besmettingen niets meer uitmaken na al die vaccinaties, komt bedrogen uit. In de ziekenhuizen steeg het aantal patiënten met ruim tien procent, zo bleek dinsdag. Al is de druk op ziekenhuizen nog wel veel lager dan tijdens vorige golven.

Druk is hoog

“Vorig jaar konden we nog zorg uitstellen. Dat moeten we nu niet meer willen. Een groot deel daarvan moet nu nog worden ingehaald”, weet van Zelst. “Het is nu al heel krap. Sommige zorg wordt alweer afgezegd. Het systeem staat onder druk.”

Een hogere vaccinatiegraad zorgt volgens de wetenschapper op korte termijn niet voor de oplossing. “Natuurlijk is het goed als mensen zich laten vaccineren. Daar moet je ook op inzetten. Het duurt alleen een flink aantal weken voordat je dan beschermd bent”, weet hij.

In de afgelopen week tot maandag werden er 147 nieuwe patiënten opgenomen in de Brabantse ziekenhuizen, die een coronabesmetting hebben of een verdenking daarvan.

Bekijk het aantal besmettingen in Brabant in de grafiek, of hier in volledig scherm. Het is lang niet zo hoog als eerder, maar toch is een flinke stijging te zien.