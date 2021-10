112-nieuws: Ongeluk op A58 zorgt voor ruim een uur vertraging

05.47

In Rosmalen is een man lichtgewond geraakt bij een steekpartij. Dat gebeurde op de Tamboerstraat, kort voor twee uur in de nacht. De man kon door ambulancepersoneel ter plekke worden behandeld en hoefde niet mee naar het ziekenhuis. Volgens de politie zou er mogelijk een ruzie over drugs aan de steekpartij vooraf zijn gegaan. Een vrouw is aangehouden.