Burenruzie loopt uit de hand in Den Bosch: opnieuw celstraffen geëist

De rechtbank boog zich woensdag opnieuw over de uit de hand gelopen burenruzie in de zomer van 2020 aan de Orthen in Den Bosch. Twee mannen en een vrouw moesten voor de rechtbank in Den Bosch verschijnen en hoorden een werkstraf en celstraffen van 2 en 3 maanden eisen. Andere betrokkenen zijn een jaar geleden al veroordeeld en inmiddels weer op vrije voeten.

Het gaat om een man van 23, zijn 50-jarige tante en een andere man van 27. Ze worden verdacht van openlijke geweldpleging en vernieling. Hun zaak wordt nu pas behandeld omdat het OM eerst de andere drie zaken wilden afhandelen. ‘Niet ongebruikelijk’ noemde de officier van justitie het, maar bij sommige betrokkenen zorgde het voor ergernis. “Het is mosterd na de maaltijd vandaag”, zei een van de advocaten. Videobeelden

Net als bij de andere zaak was ook woensdag een grote rol weggelegd voor de videobeelden die van de vechtpartij gemaakt zijn. Dankzij beveiligingscamera’s kon alles in de rechtszaal stap voor stap bekeken worden. Op de beelden is eerst te zien hoe de 50-jarige vrouw met een riek op de voordeur van haar buurvrouw inbeukt. Vervolgens arriveert haar 23-jarige neef op een scooter. Hij slaat dreigende taal uit en even later lijkt het alsof hij een wapen uit zijn heuptasje wil pakken. “Camera’s! Niet pistolen!”, riep zijn zusje dat er ook was. De 27-jarige man krijgt een stofzuiger tegen zich aan gegooid en gooit deze terug, ook slaat hij een vriend van de buurvrouw in het gezicht. ‘Confrontatie zoeken’

Volgens de officier spreken de beelden boekdelen. Het was volgens haar een gerichte aanval op klaarlichte dag. “Ze kwamen duidelijk maar voor één ding: de confrontatie zoeken.” Dat sommige mannen hun valhelmen ophielden vindt ze veelzeggend. Hun gedrag zou grote gevolgen hebben gehad voor de buren die nog steeds kampen met psychische problemen. Een van hen begint binnenkort met traumatherapie. De officier: ”Er liepen ook kleine kinderen rond, die moeten ontzettend bang zijn geweest.” De advocaten van de drie zien dat anders. Het dragen van de helm is volgens een van hen niet zo vreemd: “Hij stapt nota bene net van een scooter.” De 50-jarige vrouw zou ook geprobeerd hebben de ruzie te sussen. Een derde advocaat wijst er op dat de agressie van beiden kanten kwam. “Het had ook een heel andere kant op kunnen gaan.” Eigen dakbedrijf

De man van 23 hoorde 6 maanden waarvan 3 voorwaardelijk tegen hem eisen. Dat hij tijdens de ruzie in zijn proeftijd zat voor de mishandeling van een agent, liet de officier meewegen. Zelf verklaarde hij dat een gevangenisstraf een ramp zou zijn voor zijn eigen dakbedrijf. Tegen de 27-jarige man eiste het OM 5 maanden waarvan 3 voorwaardelijk. Ook hij heeft al een strafblad. Hij woont bij zijn opa en oma en heeft net als de andere man een dakbedrijf. De officier eiste een taakstraf van 40 uur voor de vrouw van 50. Omdat niemand door haar riek geraakt is, wordt haar alleen het slopen van de voordeur aangerekend. De verdachten wilden weinig loslaten over hun motieven. Daardoor is volgens de officier moeilijk een goed beeld te krijgen. Uitspraak over dertien dagen. LEES OOK: Mannen die buren te lijf gingen met riek en knuppel in Den Bosch moeten half jaar de cel in 'Ze denken dat ik die jongens heb verraden', gefilmde burenruzie gelinkt aan groepsverkrachting

