Ontslagen ambtenaar gemeente Waalre wordt niet vervolgd

De ambtenaar van de gemeente Waalre die vorig jaar de bestuurscrisis in die gemeente aan het licht bracht, wordt niet strafrechtelijk vervolgd. Het Openbaar Ministerie heeft de zaak geseponeerd. De gemeente, die aangifte tegen de vrouw heeft gedaan, laat het er bij.

De gemeente Waalre had aangifte tegen de ambtenaar gedaan omdat ze vorig jaar zomer haar ambtsgeheim zou hebben geschonden. Dat deed ze door onder meer in een kort geding iets los te laten over de bestuurscrisis. Dat kort geding was er omdat er al langer een arbeidsconflict bestond tussen de gemeente en de verdachte ambtenaar. Ze was geschorst en daarom naar de rechter gestapt.

Bij die zitting was toevallig een lokale journalist aanwezig. Zo kwam aan het licht dat de wethouders het vertrouwen in toenmalig burgemeester Jan Brenninkmeijer hadden opgezegd, maar die informatie niet deelden met de gemeenteraad. Dat gebeurde pas nadat de voormalig ambtenaar daarover wat liet vallen.

Rijksrecherche

Maar het OM gaat de vrouw dus niet vervolgen, zo heeft waarnemend burgemeester Boelhouwer te horen gekregen. Er is uitgebreid onderzoek gedaan door de Rijksrecherche. Daaruit blijkt volgens het OM dat er geen sprake is van 'strafrechtelijk verwijtbaar handelen', er is dus geen reden om haar te vervolgen.

De gemeente heeft besloten om het daarbij te laten en geen bezwaar aan te tekenen tegen het besluit van het OM. "Omdat we van mening zijn dat deze lang slepende zaak niet nog vele jaren moet worden doorgezet", zo zegt de waarnemend burgemeester.

