Vier jongens veroordeeld die leeftijdsgenoot alarmpistool op hoofd zetten

Vier jongens van 19 en 20 jaar zijn door rechtbank in Den Bosch veroordeeld voor het bedreigen en beroven van een leeftijdsgenoot. Het Eindhovense slachtoffer werd naar een plek gelokt in Veldhoven waar hij werd geslagen en bedreigd met een alarmpistool. De daders kregen allemaal een taakstraf opgelegd van 180 uur.

Het speelde zich ruim een jaar geleden af in Veldhoven. Het slachtoffer had daar afgesproken met een bekende aan de Blaarthemseweg. Op de fiets vertrok hij naar zijn afspraak en daar bleek ook nog een bekende van zijn kennis aanwezig.

Bivakmutsen met pistool

De ontmoeting van de drie mannen werd ruw verstoord toen uit de bosjes twee mannen met bivakmuts opdoken en op het slachtoffer af renden. Het slachtoffer werd van zijn fiets geslagen met een wapenstok en kreeg een pistool tegen het hoofd gedrukt. Hij moest zijn waardevolle spullen afgeven. Ook de twee andere jongens moesten hun geld afstaan.

Achteraf bleek de overval bedacht door het tweetal uit Veldhoven. Ze regelden de afspraak van de Eindhovenaar en de jongens met bivakmutsen. Zij hebben de buit van het slachtoffer onderling verdeeld. Het pistool bleek overigens een alarmpistool, maar was niet van echt te onderscheiden.

Illegaal vuurwerk verstopt

Bij een van de overvallers werd twee maanden later ook nog een flinke hoeveel illegaal vuurwerk gevonden. Hij had dit verstopt in zijn slaapkamer in het huis van zijn ouders.

De jongen met het vuurwerk in huis werd iets zwaarder gestraft dan de anderen ondanks zijn minderjarige leeftijd tijdens de overval. Hij blijft, naast een taakstraf, een jaar lang onder toezicht van de jeugdreclassering. De rechter veroordeelde de beroving als een 'laffe en gewetenloze daad'.

Alle verdachten hebben direct na hun aanhouding schuld bekend en spijt betuigd.

