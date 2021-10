Man die vermoedelijk eigen huis in Best in brand stak, weer op vrije voeten

Foto: Sander van Gils/SQ Vision. vergroot

De man die vorige week zaterdag werd opgepakt omdat hij vermoedelijk zijn huis in Best in brand heeft gestoken, is weer op vrije voeten. Hij blijft wel verdachte in het onderzoek, zo meldt het Openbaar Ministerie.

Malini Witlox Geschreven door

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.