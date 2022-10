Dit is wat je moet weten over de vogelgriep: zes vragen en antwoorden

Minister Adema van Landbouw heeft de ophok- en afschermplicht voor pluimvee weer verlengd. Ook de ruim 200 pluimveebedrijven in Brabant moeten hun dieren binnenhouden. Zo moet de verspreiding van vogelgriep worden tegengegaan. Acht vragen en antwoorden over de vogelgriepuitbraak.

Wie hebben last van die ophokplicht?

Niet alleen boeren, ook dierentuinen en kinderboerderijen zijn verplicht hun pluimvee en watervogels af te schermen. Dit geldt trouwens ook voor eigenaren van hobbyvogels en -kippen. Ook het houden van wedstrijden en tentoonstellingen met zulke dieren is verboden.

Hoe verspreidt vogelgriep zich?

Het vogelgriepvirus kan zich volgens het RIVM tussen dieren verspreiden door direct contact, door de lucht of via besmet materiaal zoals mest. Wilde vogels spelen vaak een belangrijke rol.

Is het gevaarlijk voor mensen?

Nee, in principe niet. Alleen in zeldzame gevallen kunnen ook mensen geïnfecteerd worden met vogelgriepvirussen. Het RIVM zegt daarover: “Dit gebeurt alleen als er sprake is van direct en intensief contact tussen besmette dieren en mensen zoals bij verzorgers van de dieren of bij mensen die betrokken zijn bij ruimingen.”

Wat voel je als je wel de vogelgriep hebt?

Volgens het RIVM hebben mensen die ziek worden van vogelgriep dezelfde symptomen als bij een gewone wintergriep: koorts, hoofdpijn, spierpijn en hoesten. ”De ziekte vogelgriep verloopt bij mensen meestal mild.” Mensen die de afgelopen 14 dagen in aanraking zijn geweest met vogels waarbij vogelgriep is vastgesteld en griepachtige verschijnselen ontwikkelen, kunnen het best contact opnemen met de GGD of de huisarts.

Wat doet het virus met vogels?

De zogenaamde hoogpathogene vogelgriep kan leiden tot ernstige ziekte of het overlijden bij vogels. “Andere typen vogelgriep verlopen juist mild of zelfs zonder ziekteverschijnselen. Dit heet laagpathogene vogelgriep”, legt het RIVM uit.

Kost de ophokplicht boeren geld?

Nog niet. Als de ophokplicht langer gaat duren dan zestien weken, gaat het pluimveehouders wel pijn doen. Dat zit zo: volgens Europese regels mogen vrije uitloopeieren vanaf dan niet meer met dat label worden verkocht. Dan worden ze gedegradeerd tot scharrelei. "Een boer krijgt dan al snel drie cent minder voor een ei", verklaart Bart-Jan Oplaat, voorzitter van de Nederlandse Vakbond Pluimveehouders (NVP). "Dat scheelt voor een gemiddeld bedrijf tonnen aan inkomsten."

