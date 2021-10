Avondklokrellen: twee mannen moeten de cel in

Een deel van de raddraaiers (foto: archief). vergroot

Een 21-jarige man gaat een half jaar de cel in, omdat hij betrokken was bij de avondklokrellen eind januari in Den Bosch. Volgens het gerechtshof in Den Bosch vernielde hij spullen en maakte hij zich schuldig aan heling. Hij krijgt nog eens drie maanden celstraf als hij zich weer misdraagt en moet een schadevergoeding betalen, zo werd in hoger beroep bepaald.

Een andere man van 44 werd woensdag in hoger beroep veroordeeld tot vier maanden gevangenisstraf plus twee maanden voorwaardelijk, voor zijn bijdrage aan de rellen in Eindhoven op 24 januari. Hij vernielde onder andere terrasmeubilair.

Hij gooide met straatklinkers.

Hij sloeg met een loopkruk naar een politiepaard en de ME. De man moet ook een schadevergoeding van ruim 24.000 euro betalen. Binnensteden uren op z'n kop

De ongeregeldheden in Den Bosch waren op 25 januari, een dag nadat de Eindhovense binnenstad urenlang op zijn kop stond toen honderden demonstranten tekeergingen. Veel vandalen zijn inmiddels berecht en kregen boetes, taakstraffen en gevangenisstraffen. De protesten waren gericht tegen maatregelen van het kabinet om het coronavirus in te dammen, waarbij vooral de avondklok fel werd bekritiseerd. Alle verhalen over de coronarellen lees je in dit dossier.

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.