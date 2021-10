B&B-droom Henk Krol spat uiteen, maar niet voorgoed hoopt hij

Henk Krol in 'zijn' B&B. vergroot

Henk Krol heeft niet langer een Bed & Breakfast in Best. De voormalig politicus is uit het bedrijf gestapt, omdat de gasten er volgens hem niet de service krijgen die ze verdienen. Maar dat betekent niet het einde van Krol als gastheer, als het aan hem ligt.

Madhavi Raaijmakers Geschreven door

Na zijn carrière in de politiek besloot Krol het roer op zijn zeventigste helemaal om te gooien. Hij had één langgekoesterde droom en die ging hij vervullen: het runnen van een B&B. Toen hij die wens wereldkundig maakte, kreeg hij vanuit het hele land aanbiedingen. Verschillende mensen boden hem huizen aan waar hij een B&B kon starten. Krol koost uiteindelijk voor een groot pand in Best, het dorp waar hij lang heeft gewoond en gewerkt. Via sociale media liet hij weten dat de huur van het pand ‘schrikbarend hoog’ was, maar dat hij het toch ging proberen.

''Al snel bleek dat wij de torenhoge huurprijs niet konden opbrengen.''

Maar na een paar maanden komt de poging alweer tot een eind. Naar eigen zeggen werkte hij zeven dagen in de week, dag en nacht voor zijn bedrijf. ‘’Al snel bleek dat de torenhoge huurprijs niet was op te brengen, wanneer je daarnaast ook nog voldoende personeel moet aannemen om de kwaliteit te kunnen garanderen.’’ De huurprijs werd niet verlaagd en dus bood de eigenaar van het pand aan om per 1 september zelf het beheer over te nemen. Dat ging volgens Krol ten koste van de service. ‘’De kwaliteit die we gewend waren onze gasten aan te bieden, werd teruggebracht tot een niveau waarvan ik het niet langer verantwoord vind om er mijn naam aan te verbinden,’’ plaatste hij zondag op Twitter. De B&B verdwijnt dan ook niet volledig, maar zal niet langer de naam Bed & Breakfast Henk Krol dragen. Op social media laat Krol weten dat hij hard opzoek is naar een nieuwe locatie, zodat hij de draad van zijn gastheerschap weer op kan pakken. Kijk in de video hieronder hoe Henk Krol een rondleiding gaf in zijn B&B toen die net open was:

Wachten op privacy instellingen...

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.