112-nieuws: jongeren overvallen cafetaria in Knegsel

In dit liveblog houden we je maandag op de hoogte van het laatste 112-nieuws in Brabant. De hele dag praten we je hier bij over ongelukken, branden en misdrijven in onze provincie.

De hoofdpunten: Jongeren overvallen cafetaria in Knegsel.

Man schopt en slaat agenten in Tilburg.

07.00 Rustende vrachtwagenchauffeur weggestuurd van vluchtstrook Een vrachtwagenchauffeur is maandagochtend met een bekeuring op zak weggestuurd van de vluchtstrook langs de A58 bij Oirschot. Hij stond daar met zijn oplegger met aanhanger en hield een lange pauze. De vluchtstrook mag niet als parkeerplaats worden gebruikt, omdat daardoor onder meer de hulpdiensten gehinderd kunnen worden. Wachten op privacy instellingen...

22.10 Jongeren overvallen cafetaria in Knegsel Een groep van vijf jongeren heeft een cafeteria in Knegsel overvallen. Volgens de werknemers had één van hen een wapen bij zich. De overvallers hebben niets buitgemaakt. De politie doet onderzoek bij de Weefkamer (foto: Rico Vogels/ SQ Vision). vergroot

15.43 Man slaat en schopt agenten in Tilburg De politie heeft zaterdagnacht een 19-jarige man uit Tilburg opgepakt, die in het centrum van die stad agenten schopte en sloeg. Agenten zagen de man rond kwart voor één op de Heuvel in TIlburg. Daar was op dat moment namelijk een conflict. Hij reageerde vervelend toen agenten vroegen wat hij daar deed. Toen hij een agent sloeg, werd de man in de boeien geslagen. Maar ook daarna bleef hij zich verzetten en de agenten trappen.

