112-nieuws: Vrachtwagen en auto botsen op N379 bij Eersel

In dit liveblog houden we je maandag op de hoogte van het laatste 112-nieuws in Brabant. De hele dag praten we je hier bij over ongelukken, branden en misdrijven in onze provincie.

De hoofdpunten: 'Ordinaire, zinloze en zielige vernielingen' in Bossche wijk

Jongeren overvallen cafetaria in Knegsel.

10.30 Vrachtwagen en auto botsen op N379 bij Eersel Bij een botsing tussen een auto en een vrachtwagen zijn maandagochtend op de N379, de weg tussen Valkenswaard en Eersel, wonder boven wonder geen gewonden gevallen. Dit meldt een fotograaf die ter plekke is. Het ongeluk gebeurde ter hoogte van de op- en afrit van de A67. De weg was even dicht zodat het wrak getakeld kon worden. Ook moest de weg worden schoongemaakt. Wachten op privacy instellingen...

09.40 Weginspecteur waarschuwt dumpers afval Bij parkeerplaatsen langs de snelweg wordt veel afval gedumpt. Zo ook bij parkeerplaats Kriekampen langs de A58 bij Oirschot, constateert weginspecteur Robert van Rijkswaterstaat maandagochtend. Hij waarschuwt de dumpers van afval: "Indien mogelijk wordt middels achtergelaten adressen of heterdaad een bekeuring gegeven ." Ook draait een afvaldumper in zo'n geval op voor de opruimkosten. Wachten op privacy instellingen...

09.25 De A27 bij knooppunt Hooipolder is weer vrij De problemen door een ongeluk op de A27 tussen Breda-Noord en knooppunt Hooipolder zijn weer opgelost. Omrijden wanneer je richting Gorinchem wilt is niet meer nodig, meldt de ANWB. De weg is weer vrij. Wachten op privacy instellingen...

09.00 Ongeluk op de A27 bij knooppunt Hooipolder zorgt voor file Door een ongeluk op de A27 tussen Breda-Noord en knooppunt Hooipolder moet je rond negen uur maandagochtend rekening houden met een klein halfuur vertraging wanneer je richting Gorinchem wilt. Er staat een file van zeven kilometer. De rechterrijstrook is dicht. Het advies is om te rijden via de A16 en de A59. Wachten op privacy instellingen...

8.30 'Ordinaire, zinloze en zielige vernielingen' In de Bossche wijk Aa-wijk zuid zijn afgelopen week diverse autoruiten vernield. Dit meldt de wijkagent op Instagram. Er zijn geen spullen uit auto's gestolen. De wijkagent heeft het dan ook over 'ordinaire, zinloze en zielige vernielingen'. Wachten op privacy instellingen...

07.00 Rustende vrachtwagenchauffeur weggestuurd van vluchtstrook Een vrachtwagenchauffeur is maandagochtend met een bekeuring op zak weggestuurd van de vluchtstrook langs de A58 bij Oirschot. Hij stond daar met zijn oplegger met aanhanger en hield een lange pauze. De vluchtstrook mag niet als parkeerplaats worden gebruikt, omdat daardoor onder meer de hulpdiensten gehinderd kunnen worden. Wachten op privacy instellingen...

22.10 Jongeren overvallen cafetaria in Knegsel Een groep van vijf jongeren heeft zondagavond een cafeteria in Knegsel overvallen. Volgens de werknemers had één van hen een wapen bij zich. De overvallers hebben niets buitgemaakt. De politie doet onderzoek bij de Weefkamer (foto: Rico Vogels/ SQ Vision). vergroot

15.43 Man slaat en schopt agenten in Tilburg De politie heeft zaterdagnacht een 19-jarige man uit Tilburg opgepakt, die in het centrum van die stad agenten schopte en sloeg. Agenten zagen de man rond kwart voor één op de Heuvel in TIlburg. Daar was op dat moment namelijk een conflict. Hij reageerde vervelend toen agenten vroegen wat hij daar deed. Toen hij een agent sloeg, werd de man in de boeien geslagen. Maar ook daarna bleef hij zich verzetten en de agenten trappen.

