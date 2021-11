Twee jongens opgepakt na gewapende overval Rosmalen

De politie heeft maandagochtend twee jongens opgepakt die verdacht worden van een gewapende overval afgelopen zomer in Rosmalen. Het gaat om twee jongens van 15 jaar. Ze zijn thuis aangehouden.

Het tweetal wordt ervan verdacht een andere jongen van 15 te hebben bedreigd en beroofd. Het slachtoffer was in de nacht van 26 op 27 juli met vrienden bij de McDrive in Rosmalen. Daar werden ze aangesproken door een onbekende jongen. Die gedroeg zich al direct vreemd en agressief. Maar hij wist de vrienden er toch van te overtuigen hem een lift te geven achterop de fiets naar Empel.

Pistool tegen zijn hoofd

Op de Balkbrug Oost zei de jongen ineens dat hij wil roken. Ze stopten en daar zette de jongen ineens een pistool op het hoofd van het slachtoffer. Hij eiste spullen van zijn slachtoffer en zou daarbij ook in de lucht hebben geschoten.

Vorige maand besteedde Bureau Brabant aandacht aan de zaak. Nu zijn er dus twee jongens aangehouden. Een van de jongens was aanvankelijk alleen in beeld als getuige, maar kwam gaandeweg het onderzoek steeds meer als medeverdachte naar voren.

De twee verdachten zitten vast op het bureau. De politie heeft hun huizen doorzocht.

