Jongeren doen ultieme poging jongerencentrum te redden: 'Veilige plek weg'

"Ik heb een kutjeugd gehad, was ontspoord en wist niet wat ik met m'n leven moest", vertelt Erol (25). "Nadat ik bij de Poort kwam ben ik het helemaal anders gaan doen en nu zit ik zelfs in de politiek." Tijdens een spoeddebat maandagavond deden jongeren uit Den Bosch een ultieme poging 'hun' jongerencentrum te redden. Tevergeefs, zo lijkt het. De gemeente is vastberaden het jongerenwerk door een andere partij te laten uitvoeren.

Erol en een handvol andere jongens vertelden hun verhaal aan de betrokken raadsleden, die maandagavond waren uitgenodigd in de Poort. Grote afwezigen waren de coalitiepartijen, die niet op de uitnodiging ingingen. Over het centrum is al ruim anderhalf jaar getouwtrek tussen het Bossche college en Stichting Jeugdwerk Maaspoort. Over wat er precies gedaan werd voor jongens als Erol door Jeugdwerk Maaspoort, was eigenlijk iedereen lovend. Ook de gemeente. Maar er was onvrede over het bestuur. Den Bosch wil dat een grotere organisatie de boel gaat runnen.

Voor Erol is het duidelijk. "Het is gewoon een prestige strijd van Wethouder Ufuk, die wil kosten wat kost het gebouw van de Poort inlijven bij welzijnsorganisatie Farent."

De jongen zou dolgraag een keer met de wethouder willen praten, want echt geluisterd is er in de ogen van de jongeren nooit: "Ik ga er gewoon naartoe en ik hoop dat jullie meegaan, want jongeren raken echt in de problemen als deze veilige plek wegvalt", vertelt hij met veel emotie midden in de zaal.



Maurice voelt hetzelfde. Ook hij heeft zijn huidige leven te danken aam De Poort. "Hier heb ik heel veel geleerd en nu heb ik een huis en een vriendin en we gaan zelfs binnenkort trouwen."

Erol en Maurice staan symbool voor een veel grotere groep jongeren, weet directeur Paul Kuenen. "Er zijn 70 jongeren met een sleutel voor wie het gebouw een tweede thuis is en die komen donderdag op straat te staan. Kuenen is boos. "De gemeente heeft het werken onmogelijk gemaakt door jongerenwerkers weg te halen en de subsidie in te trekken. We hebben nooit een eerlijk gesprek gehad met B&W over de toekomst van De Poort."

"Dit is pure kapitaalsvernietiging."

Dat dichtdraaien van de subidiekraan bleek de doodsteek. Zonder subsidie, mag de stichting geen gebruik meer maken van het pand. Na 37 jaar is het verhaal daarmee klaar voor Jeugdwerk Maaspoort.

Donderdag moet het pand leeg en bezemschoon worden overdragen aan de gemeente. Al is er heel misschien nog wat rek, volgens Paul Kagie van Leefbaar Den Bosch. ""Er is een telefoontje geweest van een hoge ambtenaar naar de Poort, om de datum te verplaatsen naar 10 november. Hij vervolgt: "We willen als raadsleden graag weten wat dat betekent en of er toch nog een gesprek mogelijk is."

Ondertussen is Jeugdwerk Maaspoort druk bezig het gebouw leeg te ruimen. En dan ook echt helemaal leeg. Volgens Pieter Paul Slikker van de PVDA gaat dat nog een verrassing zijn voor de de coalitiepartijen. Die gaan er volgens hem vanuit dat alle apparatuur blijft staan. "Die spullen hebben een waarde van een half miljoen en zijn van de stichting."



De nieuwe start gaat de gemeente dus veel geld kosten. "Als straks alles weer nieuw gekocht moet worden kost dat de gemeente weer een investering van misschien wel zeven ton", aldus Slikker. "Dit is pure kapitaalsvernietiging. Straks heb je hier een lege doos voor niemand, door niemand."

Update: Alle aanwezige raadsleden hebben naar aanleiding van het spoeddebat in De Poort dinsdagochtend gezamenlijk een brief aan B&W van Den Bosch gestuurd om toch nog met De Poort om tafel te gaan om dreigende kapitaalvernietiging te voorkomen. Ook hopen ze dat de ontmanteling in ieder geval tijdelijk gestopt kan worden.

