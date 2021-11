Uiterste poging om jongerencentrum de Poort te redden

Alle portefeuillehouders in de Bossche gemeenteraad waren maandagavond uitgenodigd om te redden wat niet meer te redden lijkt. Jongerencentrum De Poort in Den Bosch moet dicht. Alleen de oppositie partijen kwamen opdagen voor een speciaal spoeddebat in De Poort. Donderdag moet het bestuur het gebouw leeg en bezemschoon overdragen aan de gemeente.

"Ik heb een kutjeugd gehad, was drugdealer en had geen thuis", vertelt Erol. Hij is nu vijfentwintig en heeft zijn leven eindelijk op de rit. "Nadat ik bij de Poort kwam ben ik het helemaal anders gaan doen en nu zit ik zelfs in de politiek", vertelt hij vol trots. Ook Maurice heeft zijn huidige leven te danken aam De Poort. "Hier heb ik heel veel geleerd en nu heb ik een huis en een vriendin en we gaan zelfs binnenkort trouwen."

"De Poort was voor jongeren en werd gerund door jongeren, er zijn 70 jongeren met een sleutel voor wie het gebouw een tweede thuis is en die komen donderdag op straat te staan", zegt directeur Paul Kuenen. "De gemeente Den Bosch heeft in anderhalf jaar tijd Stichting Jeugdwerk Maaspoort het werken onmogelijk gemaakt door jongerenwerkers weg te halen en de subsidie in te trekken. We hebben nooit een eerlijk gesprek gehad met B&W over de toekomst van De Poort", aldus Kuenen.

De oppositiepartijen die er maandagavond waren zien weinig mogelijkheden om het tij nog te keren. Volgens Pieter Paul Slikker van de PVDA is bij de coalitiepartijen niet bekend dat de apparatuur en spullen die nu in De Poort staan er allemaal uit gaan. "Die spullen hebben een waarde van een half miljoen en zijn van de stichting. Als straks alles weer nieuw gekocht moet worden kost dat de gemeente weer een investering van misschien wel zeven ton", aldus Slikker. "Dit is pure kapitaalsvernietiging. Straks heb je hier een lege doos voor niemand, door niemand."