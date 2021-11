Weterings: uitbreiding van de QR-controle 'vraagt veel, maar het is nódig'

Vanaf zaterdag zal op veel meer plekken naar een QR-code worden gevraagd. Noodzakelijk, meent het kabinet, want de besmettingscijfers lopen op. Het naleven van de QR-controle levert wel een hoop extra werk op. Theo Weterings, voorzitter van de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant, hoopt desondanks dat iedereen zijn verantwoordelijkheid neemt. 'Het vraagt veel, maar het is nódig.'

"Van belang is dat we ons allemaal verantwoordelijk voelen voor de naleving van de QR-code. Ik pak mijn telefoon en laat de mijne ongevraagd zien. En dat kan iedereen doen, want je móét jezelf laten controleren", zei Weterings dinsdagavond op Omroep Brabant. "Wij spreken ondernemers erop aan als we klachten krijgen over ‘daar en daar gebeurt het niet’. En in het uiterste geval komt er handhaving bij en wordt er een boete of een ernstigere sanctie opgelegd.

"Voor ondernemers is het lastig. Zij moeten mensen zonder QR-code de deur wijzen. Dat doen ze niet graag en dat begrijp ik heel goed, maar als een ondernemer gecontroleerd wordt, is het toch zijn verantwoordelijk als hij mensen toelaat bij wie dat niet kan."

Nog meer werk

Weterings beseft dat de uitbreiding van de QR-controles een ‘enorme uitdaging’ betekent. “Het vraagt veel van vrijwilligers en we kunnen nu al lang niet op alle plekken controleren, maar het is nódig omdat we helaas moeten constateren dat de besmettingscijfers oplopen. We kunnen niet anders dan zeggen dat we ons samen aan deze spelregels moeten houden, anders komen er nog verregaandere maatregelen.”

Kijk hier naar een samenvatting van de persconferentie: