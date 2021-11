112 nieuws: automobilist bekneld na ongeluk in Tilburg

08.35

De vermiste 73-jarige Johanna is in goede gezondheid gevonden. Dat meldt de politie donderdagochtend. De vrouw was sinds woensdagmiddag drie uur vermist en daarom werd een foto verspreid. Ze is gevonden in Bavel.

De vrouw was voor het laatst gezien bij verzorgingstehuis Aneas aan de Zaart 35 in Breda. Woensdagnacht heeft de politie in die omgeving met diverse eenheden naar de vrouw gezocht, maar dit leverde toen niks op.

LEES OOK: Vermiste Johanna (73) in goede gezondheid gevonden