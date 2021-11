112 nieuws: waarschuwing voor rook na brand bij recyclebedrijf Roosendaal

07.15

Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant waarschuwt donderdagochtend rond zeven uur voor rookoverlast door een brand bij een papier recyclebedrijf aan de Bosstraat op industrieterrein Borchwerf in Roosendaal. Bij het bedrijf woedde woensdagnacht een brand. Deze is inmiddels onder controle, maar de brandweer is nog bezig met afblussen. Dit kan veel witte rook veroorzaken.

Heb je last van de rook dan adviseert de veiligheidsregio ramen en deuren te sluiten en de ventilatie uit te zetten. Rond zeven uur draait de wind alle kanten op. Medewerkers van bedrijven op de Borchwerf en ook bewoners rond het spoor kunnen daarom last krijgen van de rook. Het gaat om de omgeving Gewenten, Borchwerf, Bosstraat, Stepvelden, Hoge Bergen tot aan de Galstelseweg. De overlast kan nog enkele uren duren.

De eerst melding van de brand bij het recyclebedrijf kwam iets na halfvier. De brand woedde in een van de loodsen in een papierverwerkingsmachine en in twee papierbalen van in totaal zo'n duizend kilo. Het sein brand meester is volgens de veiligheidsregio rond zeven uur nog niet gegeven . "Eerst moeten de papierbalen uit elkaar worden getrokken en zorgvuldig worden afgeblust", laat ze weten.