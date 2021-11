Coronanieuws: toch géén coronapas voor sporten in de buitenlucht

Foto: ANP / Hollandse Hoogte / Robin Utrecht. vergroot

Vanwege de opnieuw sterk oplopende coronacijfers houden we je in een liveblog weer op de hoogte van het belangrijkste nieuws over het coronavirus en de coronacrisis, in Brabant en daarbuiten. Zo ook deze donderdag.

De hoofdpunten: Kamer wil officieel parlementaire enquête naar corona-aanpak

Kabinet ziet af van coronapas voor amateursport in de buitenlucht

Liveblog

07.00 Kamer wil officieel parlementaire enquête naar corona-aanpak De Kamer heeft in een nachtelijk debat uitgesproken halverwege 2022 te willen beginnen met het voorbereiden van een parlementaire enquête naar het coronabeleid. VVD-Kamerlid Aukje de Vries diende hiervoor een motie in. Deze werd gesteund door D66, CDA, SP, GroenLinks, PvdA en de ChristenUnie. Die partijen hebben samen een ruime meerderheid De enquête, een van de zwaarste middelen die de Kamer heeft, zal een aanvulling zijn op het onderzoek van de Ondrzoeksraad voor Veiligheid. "Indien zich voordien nog nieuwe coronagerelateerde ontwikkelingen voordoen die alle aandacht opeisen van de betrokkenen", kan het startmoment opnieuw worden gewogen, stelde De Vries voor. Het onderzoek zal zich richten op de rol van "kabinet, parlement en andere betrokken instanties". Het was algemeen bekend dat er een parlementaire enquête zou komen, maar een verzoek per motie was nog niet ingediend.

06.30 Draagvlak voor QR-code is laag in het hoger onderwijs Er zijn grote zorgen over de mogelijke invoering van het coronatoegangsbewijs (ctb) in het hoger onderwijs, schrijft De Telegraaf. Betrokkenen vrezen dat de coronapas zal zorgen voor meer uitval en extra studievertraging. "We moeten voorzichtig zijn met dit soort acties", zegt Lisanne de Roos, voorzitter van het Interstedelijk Studentenoverleg (ISO) in de krant. Naast studentenorganisaties, staan ook hogescholen en universiteiten niet te springen om te gaan werken met een QR-code. "Behalve dat het de vrijheid van onderwijs aantast, moet je studenten die geen coronapas hebben een volwaardig alternatief aanbieden. En dat gaat moeilijk bij praktische studies", vertelt een woordvoerder van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen tegen de krant.

06.00 'Sporter vatbaar voor hartschade na corona' Uit nieuw onderzoek blijkt dat 4 procent van de Nederlandse topsporters hartschade oploopt door corona. Doordat zij hun hart zwaar belasten, lopen ze na die infectie een meer dan gemiddeld risico op blijvende hartschade. De uitkomsten van het onderzoek van het Amsterdam UMC worden donderdag gepresenteerd, meldt de Volkskrant. De cijfers zijn volgens de krant veel minder alarmerend dan de berichten die vlak na aanvang van de pandemie naar buiten kwamen en waarin werd gerept van hartschade bij 15 tot 30 procent van de covidpatiënten. Toch nemen ze de zorgen niet weg, zegt onderzoeksleider Harald Jørstad, sportcardioloog in het Amsterdam UMC, tegen de krant.

06.00 Kabinet ziet af van coronapas voor amateursport in de buitenlucht Een coronatoegangsbewijs (CTB) wordt toch niet verplicht voor de amateursport in de buitenlucht. Het kabinet wilde de coronapas vanaf zaterdag invoeren voor zowel sporters als publiek, maar na druk uit de Tweede Kamer ziet het daarvan af. Mensen die naar binnen willen om bijvoorbeeld naar het toilet te gaan, moeten wel nog een QR-code laten zien. De experts van het Outbreak Management Team adviseerden het kabinet afgelopen week om het CTB in te voeren voor sportboefening "met name daar waar het binnensport betreft". OMT-voorman Jaap van Dissel legde woensdag uit dat het volgens het OMT vooral belangrijk is het aantal contacten terug te brengen, maar zei ook dat "we uit het verleden weten dat bij buitensport de risico's veel minder zijn dan bij binnensport".

06.00 Drie keer minder slachtoffers coronavirus in tweede kwartaal Het coronavirus heeft in het tweede kwartaal van 2021 ruim drie keer minder dodelijke slachtoffers geëist dan in het eerste kwartaal. Dat melden onderzoekers van het statistiekbureau CBS op basis van verklaringen van artsen over doodsoorzaken. In het tweede kwartaal kwam de vaccinatiecampagne op gang en waren dus steeds meer mensen beschermd tegen Covid-19 en de ernstige gevolgen daarvan.

