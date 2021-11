Coronanieuws: toch geen polsbandjes nodig bij intocht sint in Roosendaal

11.39

Wie de lokale aankomst van Sinterklaas in Roosendaal wil bijwonen, hoeft toch geen polsbandje als coronatoegangsbewijs te dragen. De stad had begin oktober aangekondigd dat bezoekers zo'n bandje nodig hadden om bij het aanmeren van de pakjesboot en bij het officiële ontvangstfeest in het centrum te zijn. De gemeente trekt die regel nu in.

Bezoekers zouden bij een centrale controlepost hun QR-code in de CoronaCheck-app kunnen laten zien. Daarmee zouden ze een polsbandje voor de intocht krijgen. Dat systeem wordt ook gebruikt in de horeca, om de controles bij de voordeur eenvoudiger te maken. Na de aankondiging kwamen er veel negatieve reacties, zegt de Roosendaalse burgemeester Han van Midden donderdag in een verklaring. De intocht in Roosendaal is volgende week zaterdag.