112-nieuws: auto schiet van talud A67 • duo valt in gracht Den Bosch

In dit liveblog houden we je zaterdag op de hoogte van het laatste 112-nieuws in Brabant. De hele dag praten we je hier bij over ongelukken, branden en misdrijven in onze provincie.

De hoofdpunten: Auto schiet van talud afrit Someren.

Duo valt in water Den Bosch.

Drie auto's door brand beschadigd in Den Bosch.

05.51 Bewoners huis in Eindhoven overvallen, trio aangehouden De bewoners van een huis aan de Peter van Anrooylaan in Eindhoven zijn vrijdagavond overvallen. Dit gebeurde rond kwart voor twaalf. Drie verdachten zijn opgepakt. De politie kon na de overval in Eindhoven al snel drie verdachten aanhouden (foto: Dave Hendriks/SQ Vision). vergroot

01.02 Duo valt in water Den Bosch Twee mensen zijn vrijdagavond, vlak voor middernacht, in de Singelgracht in Den Bosch beland. "Daarop rukten de hulpdiensten massaal uit", laat een correspondent weten. "Een ambulance kwam, de politie en de brandweer met een compleet duikteam." Volgens mensen die stonden toe te kijken waren de slachtoffers snel uit het water. De twee waren onderkoeld en zijn nagekeken door ambulancemedewerkers. Wachten op privacy instellingen... Verschillende hulpdiensten werden opgeroepen om de twee mensen uit de gracht in Den Bosch te halen (foto: Sander van Gils/SQ Vision). vergroot

23.36 Auto schiet van talud afrit Someren Een auto is vrijdagavond van de afrit Someren van de A67 geschoten. Volgens een correspondent schatte de bestuurder de bocht vermoedelijk verkeerd in. De auto kan op het dak tot stilstand. De bestuurder is nagekeken door ambulancepersoneel, maar kwam er zonder kleerscheuren vanaf. De afslag werd na het ongeluk tijdelijk afgesloten voor het verkeer. De auto is getakeld. De auto die van het talud bij Someren schoot, is getakeld (foto: Walter van Bussel/SQ Vision). vergroot

23.19 Drie auto's door brand beschadigd in Den Bosch Aan De Bokkelaren in Den Bosch zijn vrijdagavond drie auto's door brand beschadigd. Het vuur werd rond halfelf ontdekt bij een auto, maar sloeg over naar de auto's die naast deze auto geparkeerd waren. "De brand ging gepaard met de nodige rook", laat een correspondent weten. "Die rook trok de centrale hal van een flatgebouw in. De brandweer heeft die hal geventileerd en metingen verricht voordat de bewoners terug naar huis mochten. Bij de brand aan De Bokkelaren in Den Bosch raakten drie auto's beschadigd (foto: Sander van Gils/SQ Vision). vergroot

