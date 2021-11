112-nieuws: automobilist botst op boom • duo vast na politieachtervolging

Wachten op privacy instellingen... Volgende Vorige vergroot 1/1 Automobilist gewond na raken boom in Someren, traumaheli opgeroepen

In dit liveblog houden we je zaterdag op de hoogte van het laatste 112-nieuws in Brabant. De hele dag praten we je hier bij over ongelukken, branden en misdrijven in onze provincie.

De hoofdpunten: Daders overval Eindhoven jonge tieners.

Duo aangehouden na politieachtervolging.

Jongen (15) bedreigd met vuurwapen en beroofd.

Liveblog

11.52 Glasgerinkel verraadt inbreker Prinsenbeek Een man is vrijdagnacht aangehouden nadat hij had ingebroken in een bedrijf aan de Markt in :Prinsenbeek. Voorbijgangers het glasgerinkel en zagen vervolgens de man uit een gat in het raam kruipen. Daarop waarschuwden ze de politie. Agenten konden de verdachte vervolgens op heterdaad inrekenen.

11.47 Daders overval Eindhoven jonge tieners Drie jongens van 14, 15 en 17 jaar oud zijn vrijdagnacht aangehouden in verband met de overval die vrijdagavond rond kwart voor twaalf plaatsvond aan de Peter van Anrooylaan in Eindhoven. Een man en zijn vriendin werden in hun eigen huis door het drietal verrast en werden bedreigd met steekwapens. Ze gingen ervandoor met geld en wat juwelen. De bewoners van het huis in Eindhoven waar de gewapende overval plaatsvond, raakten niet gewond (foto: Dave Hendriks/SQ Vision). vergroot

11.16 Drugsdumping in Breda Aan de Rietdijk in Breda is vrijdagavond drugsafval gedumpt. Volgens een correspondent was daar vrijdag een plas drugsafval te zien. Of er ook vaten lagen, is niet bekendgemaakt. Zaterdagochtend is de gemeente met het waterschap begonnen met het afgraven van de grond. De gemeente Breda is met het waterschap begonnen met het afgraven van de grond aan de Rietdijk (foto: Tom van der Put/SQ Vision). vergroot

10.36 Duo aangehouden na politieachtervolging Twee 22-jarige Eindhovenaren zijn vrijdagnacht na een wilde politieachtervolging aangehouden op de Lage Vaartkant in Etten-Leur. Agenten gingen rond vier uur achter de auto aan, nadat de bestuurder niet stopte toen hij op de Willem Dreesweg in Roosendaal een stopteken kreeg. Na een korte achtervolging stopte de bestuurder ineens en renden twee mannen met een kniptang de auto uit. Twee andere mannen vluchtten met de auto verder naar Etten-Leur. Daar werden ze gearresteerd.

09.31 Man toont wapen aan wandelaar Een wandelaar schrok zich vrijdagnacht een hoedje toen een 40-jarige man hem liet zien dat hij een holster droeg met een vuurwapen daarin. Dit deed hij nadat de wandelaar hem had aangesproken omdat hij dacht dat de man een fiets probeerde te stelen. De man waarschuwde daarop de politie. Die kon de man op basis van het signalement snel aanhouden. Het wapen bleek een balletjespistool.

09.29 Jongen (15) bedreigd met vuurwapen en beroofd Een 15 jarige jongen is vrijdagmiddag in Tilburg bedreigd met een wapen en van zijn fiets beroofd door een groepje jongens. Dit gebeurde rond halfzes op de Stevenzandsestraat. Het slachtoffer ging de jongen die er met zijn fiets vandoor ging achterna. Toen hij probeerde de fiets terug te pakken, werd hij met een step tegen zijn voorhoofd geslagen.

09.20 Gewonde bij botsing Nieuwendijk in Someren Een automobilist is zaterdagochtend gewond geraakt nadat die een boom raakte langs de Nieuwendijk in Someren. Het slachtoffer is met een ambulance naar een ziekenhuis gebracht. Vanwege de ernst van de situatie kwam een traumaheli naar de Nieuwendijk. Er was geen ander verkeer bij het ongeluk betrokken. Meerdere hulpverleners werden opgeroepen na de botsing op de Nieuwendijk in Someren (foto: Johan Bloemers/SQ Vision). vergroot

05.51 Bewoners huis in Eindhoven overvallen, trio aangehouden De bewoners van een huis aan de Peter van Anrooylaan in Eindhoven zijn vrijdagavond overvallen. Dit gebeurde rond kwart voor twaalf. Drie verdachten zijn opgepakt. De politie kon na de overval in Eindhoven al snel drie verdachten aanhouden (foto: Dave Hendriks/SQ Vision). vergroot

01.02 Duo valt in water Den Bosch Twee mensen zijn vrijdagavond, vlak voor middernacht, in de Singelgracht in Den Bosch beland. "Daarop rukten de hulpdiensten massaal uit", laat een correspondent weten. "Een ambulance kwam, de politie en de brandweer met een compleet duikteam." Volgens mensen die stonden toe te kijken waren de slachtoffers snel uit het water. De twee waren onderkoeld en zijn nagekeken door ambulancemedewerkers. Verschillende hulpdiensten werden opgeroepen om de twee mensen uit de gracht in Den Bosch te halen (foto: Sander van Gils/SQ Vision). vergroot

23.36 Auto schiet van talud afrit Someren Een auto is vrijdagavond van de afrit Someren van de A67 geschoten. Volgens een correspondent schatte de bestuurder de bocht vermoedelijk verkeerd in. De auto kan op het dak tot stilstand. De bestuurder is nagekeken door ambulancepersoneel, maar kwam er zonder kleerscheuren vanaf. De afslag werd na het ongeluk tijdelijk afgesloten voor het verkeer. De auto is getakeld. De auto die van het talud bij Someren schoot, is getakeld (foto: Walter van Bussel/SQ Vision). vergroot

23.19 Drie auto's door brand beschadigd in Den Bosch Aan De Bokkelaren in Den Bosch zijn vrijdagavond drie auto's door brand beschadigd. Het vuur werd rond halfelf ontdekt bij een auto, maar sloeg over naar de auto's die naast deze auto geparkeerd waren. "De brand ging gepaard met de nodige rook", laat een correspondent weten. "Die rook trok de centrale hal van een flatgebouw in. De brandweer heeft die hal geventileerd en metingen verricht voordat de bewoners terug naar huis mochten. Bij de brand aan De Bokkelaren in Den Bosch raakten drie auto's beschadigd (foto: Sander van Gils/SQ Vision). vergroot

