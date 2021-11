112-nieuws: Gewonde bij steekpartij in Oudenbosch • dumping in Breda

15.55

Op de Broekdijk in Nuenen zijn twee auto's met elkaar in botsing gekomen. Een van de auto's sloeg daarbij over de kop en is op zijn kant terechtgekomen. In de auto zaten twee vrouwen. Ze zijn in de ambulance onderzocht en hoefden niet mee naar het ziekenhuis. De tweede auto die bij het ongeluk was betrokken belandde in de berm. De bestuurster van die auto is meegenomen naar het bureau. De politie doet onderzoek naar de oorzaak van het ongeluk.