112-nieuws: verbindingsweg A2 naar A59 dicht na ongeluk • dumping in Breda

Aan de Rietdijk in Breda is vrijdagavond drugsafval gedumpt. Volgens de gemeente was daar vrijdag een plas drugsafval te zien. Er zijn geen vaten gevonden: de vloeistof, waarvan de soort nog onduidelijk is, is direct op de grond getoen. Zaterdagochtend is de gemeente met het waterschap begonnen met het afgraven van de grond. Volgens een gemeentewoordvoerder is het gebied nu afgezet en worden er tests gedaan, onder meer om te kijken of het oppervlaktewater is verontreinigd door de dumping.