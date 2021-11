112-nieuws: automobiliste rijdt fietsers aan • maaltijdbezorger aangereden

Foto: Perry Roovers/SQ Vision. vergroot

In dit liveblog houden we je zondag op de hoogte van het laatste 112-nieuws in Brabant. De hele dag praten we je hier bij over ongelukken, branden en misdrijven in onze provincie.

De hoofdpunten: Man vast na twee gewapende berovingen in Nuenen

Beschonken automobliste rijdt fietsers aan.

Maaltijdbezorger aangereden in Breda

Overval op vakantiepark Ommel.

20.30 Beschonken automobiliste rijdt fietsers aan Een automobiliste heeft op de Monseigneur Nolenslaan in Dongen twee fietsers aangereden. De fietsers raakten lichtgewond en zijn naar het ziekenhuis gebracht. Volgens nog onbevestigde berichten was de automobiliste onder invloed van alcohol. Zij is mee naar het politiebureau genomen. De politie onderzoekt hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren. Foto: Jeroen Stuve/SQ Vision. vergroot

19.50 Maaltijdbezorger aangereden in Breda Op de kruising van de Langendijk met de Jacob Catssingel is een fietser aangereden door een automobilist. De maaltijdbezorger werd naar het ziekenhuis gebracht voor verdere controle. De fiets van de bezorger lag op de stoep en zijn koffer lag aan de overkant. De automobiliste kwam met de schrik vrij. De oorzaak van het ongeval is niet bekend. Foto: Perry Roovers/SQ Vision. vergroot

12.41 Man vast na twee gewapende berovingen Een 32-jarige man is zaterdagnacht aangehouden in verband met twee gewapende berovingen aan het Goudvinkhof in Nuenen zaterdagavond. Rond halfacht werd een bezorgster van een Eindhovens restaurant, toen ze wilde aanbellen bij een huis om eten te bezorgen, door een man met ene bivakmuts bedreigd met iets dat op een vuurwapen leek. Hij ging ervandoor met haar geld. Om tien uur was het weer raak, toen werd een bezorger van een Nuenens restaurant op dezelfde manier beroofd.

10.47 Te hoge camper raakt viaduct bij Terheijden Een historische camper ramde zondagochtend een viaduct bij het Munnikenhof in Terheijden. De camper, volgens het kenteken uit 1953, paste niet onder het 2,4 meter hoge viaduct, wat op borden staat aangegeven, door. Volgens omstanders zaten er in de camper onder meer twee kinderen. Die zijn allebei nagekeken in de ambulance maar hoefden voor zover bekend niet naar een ziekenhuis gebracht te worden. Wachten op privacy instellingen...

11.38 Fietser uit het niets klemgereden en zwaar mishandeld Een fietser is zaterdagavond in Tilburg klemgereden door een automobilist en vervolgens zwaar mishandeld. Dat gebeurde kort voor elf uur in de Renkumlaan. Het slachtoffer zou uit het niets zijn neergeslagen. Liggend op de grond werd hij nog geschopt en geslagen tegen het hoofd.

08.58 Verdachte (34) vast na steekpartij Oudenbosch Een 34-jarige verdachte aangehouden in verband met de s teekpartij die zaterdagavond plaatsvond op de Brouwerijstraat in Oudenbosch. Hierbij raakte een 58-jarige man uit Etten-Leur gewond. Het slachtoffer is naar een ziekenhuis. De 34-jarige verdachte komt uit Oudenbosch. Hij zit vast voor onderzoek. De aanleiding voor de steekpartij is nog onduidelijk. Foto: Perry Roovers/SQ Vision. vergroot

08.35 Bestuurder (37) gecrashte auto N65 overleden De bestuurder van de auto die zaterdagnacht botste op een boom langs de N65 tussen Berkel-Enschot en Oisterwijk is overleden. Dat maakte de politie zondagochtend bekend. Het gaat om een 37-jarige Hagenaar. Zijn auto brak bij de botsing in drie stukken. Wachten op privacy instellingen...

01.30 Auto breekt in drie stukken na botsing op boom langs N65 Een auto is zaterdagnacht in drie stukken gebroken nadat de bestuurder een boom raakte langs de N65 tussen Berkel-Enschot en Oisterwijk. Dit gebeurde rond halftwee. Over de toestand van de bestuurder is nog niets bekendgemaakt.

03.13 Overval op vakantiepark Ommel Een bewoner van een chalet op vakantiepark Prinsenmeer in Ommel is zaterdagnacht door drie mannen overvallen. Dit gebeurde rond drie uur. Wat de daders vervolgens hebben buitgemaakt, is niet bekendgemaakt. De overval vond plaats in een chalet van vakantiepark Prinsenmeer in Ommel (foto: Harrie Grijseels/SQ Vision). vergroot

21.30 Gewonde bij steekpartij in Oudenbosch In een huis in de Brouwerijstraat in Oudenbosch heeft zaterdagavond rond halfnegen een steekpartij plaatsgevonden. Volgens de politie is een man gewond geraakt. Het slachtoffer was aanspreekbaar en is met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Foto: Perry Roovers/SQ Vision. vergroot

