112-nieuws: ernstig ongeluk op N65 • steekpartij in Oudenbosch

In dit liveblog houden we je zondag op de hoogte van het laatste 112-nieuws in Brabant. De hele dag praten we je hier bij over ongelukken, branden en misdrijven in onze provincie.

De hoofdpunten: Auto breekt in drie stukken na botsing op boom langs N65.

Overval op vakantiepark Ommel.

01.30 Auto breekt in drie stukken na botsing op boom langs N65 Een auto is zaterdagnacht in drie stukken gebroken nadat de bestuurder een boom raakte langs de N65 tussen Berkel-Enschot en Oisterwijk. Dit gebeurde rond halftwee. Over de toestand van de bestuurder is nog niets bekendgemaakt.

03.13 Overval op vakantiepark Ommel Een bewoner van een chalet op vakantiepark Prinsenmeer in Ommel is zaterdagnacht door drie mannen overvallen. Dit gebeurde rond drie uur. Wat de daders vervolgens hebben buitgemaakt, is niet bekendgemaakt. De overval vond plaats in een chalet van vakantiepark Prinsenmeer in Ommel (foto: Harrie Grijseels/SQ Vision). vergroot

21.30 Gewonde bij steekpartij in Oudenbosch In een huis in de Brouwerijstraat in Oudenbosch heeft zaterdagavond rond halfnegen een steekpartij plaatsgevonden. Volgens de politie is een man gewond geraakt. Het slachtoffer was aanspreekbaar en is met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Foto: Perry Roovers/SQ Vision. vergroot

