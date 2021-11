'Misschien had Schmidt toch gelijk', zeggen Willy en René na Ajax-Eagles

Roger Schmidt wisselt Eran Zahavi tijdens het duel met Fortuna (foto: ANP 2021/Maurice van Steen). vergroot

Roger Schmidt zei na de moeizame uitwedstrijd van PSV tegen Go Ahead Eagles dat de ploeg uit Deventer het beste team was dat hij tot dan toe had getroffen. Daarmee kreeg hij de lachers op zijn hand, maar zondagavond pakte de ploeg van Kees van Wonderen ook een puntje te pakken van Ajax, in de ArenA. "Misschien had Schmidt wel gelijk", reageerde Willy van de Kerkhof maandagochtend in WAKKER! op Omroep Brabant radio.

Ook broer René had de 0-0 uitslag in de ArenA niet verwacht. "Als je zoveel kansen krijgt als Ajax zondagavond, dan moet er toch eentje ingaan. Maar de Ajacieden hadden gewoon pech. Ik denk dat dit ook wel te maken heeft met de midweekse wedstrijd in de Champions League tegen Borussia Dortmund. Dit was al de tweede keer achter elkaar dat Ajax gelijkspeelt in weekend na een Champions Leagueduel. Maar dit is alleen maar leuk voor de competitie, leuk voor PSV en Feyenoord. Als Feyenoord de inhaalwedstrijd wint, staat Feyenoord zelfs bovenaan!"

"Ik zag een uitstekende Ibrahim Sangaré tegen Fortuna Sittard."

PSV zelf deed zondagmiddag goede zaken door de uitwedstrijd tegen Fortuna in Sittard met 4-1 te winnen. "Een leuke wedstrijd en een mooie uitslag", vertelde Willy maandagochtend op de radio. "Met een uitstekende Ibrahim Sangaré. Ondanks veel geblesseerden was het een eenvoudige overwinning op een heel zwak Fortuna." RKC sprokkelde dit weekend weer een puntje. Het duel in en tegen Groningen eindigde zondagmiddag in 1-1. Lange tijd leek RKC zelfs af te stevenen op een zege, maar Jørgen Strand Larsen redde vijf minuten voor tijd een puntje voor de thuisploeg.

"Zo gaat het de verkeerde kant op met Willem II."

Willem II leed in Tilburg zaterdag een 3-0 nederlaag tegen laagvlieger Sparta Rotterdam. De ploeg van trainer Fred Grim had de hele maand oktober al niet meer gewonnen en ze begon november dus ook niet goed. Volgens René moet Willem II zich, ondanks de klassering in het linkerrijtje van de Eredivisie, toch echt zorgen maken. "Dit zijn nu al een paar nederlagen na elkaar. Het begin van dit voetbalseizoen was leuk voor Willem II, maar de laatste weken zit er een beetje de klad in. Er moet iets gebeuren om de boel weer op de rit te krijgen, om een plek in het linkerrijtje te behouden." Willy deelt de mening van zijn broer. "Het voetbal was heel matig zaterdag. Ik zag een oppermachtig Sparta, terwijl Willem II, als je de teams vergelijkt, sterker zou moeten zijn. Maar Willem II had helemaal geen kans. Zo gaat het de verkeerde kant op met Willem II." LEES OOK: PSV heeft geen kind aan Fortuna Sittard en boekt eenvoudige overwinning Willem II zakt ver door de ondergrens en verliest thuis van Sparta RKC geeft vroege voorsprong in slotfase weg tegen FC Groningen

Wachten op privacy instellingen...

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.