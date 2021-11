Coronanieuws: honderden besmette zorgverleners krijgen eigen risico terug

04.00

In sneltreinvaart gaat het aantal nieuwe coronagevallen verder omhoog. In de afgelopen week zijn waarschijnlijk ongeveer 75.000 mensen positief getest. Sinds het begin van de epidemie is er maar één week geweest met nog meer positieve tests, in december vorig jaar. Dat record zou volgende week kunnen sneuvelen.

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) meldt elke dinsdag hoeveel mensen in de afgelopen week positief zijn getest. Vorige week meldde het instituut dat het in de zeven dagen ervoor 53.979 positieve tests had geregistreerd.