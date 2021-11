Meer dan 10.000 nieuwe besmettingen, nog geen code zwart in ziekenhuizen

Er zijn in Brabant de afgelopen week meer dan tienduizend nieuwe coronabesmettingen vastgesteld. Het is voor het eerst sinds december vorig jaar dat dat aantal zo hoog ligt.

Het totale cijfer komt uit op 10.714 nieuwe besmettingen. Het is een stijging van 42,5 procent in vergelijking met een week eerder. Toen werden er 7516 positieve tests geregistreerd in een week. Over de afgelopen twee weken is er zelfs sprake van een ruime verdubbeling van het aantal coronabesmettingen.

Grens van tienduizend besmettingen

Het is in de hele coronacrisis nog slechts vijf keer eerder voorgekomen dat het aantal besmettingen in een week boven de tienduizend uitkwam. De laatste keer was in juli van dit jaar, maar toen waren er met 10182 nog wat minder besmettingen dan nu. Pas twee keer eerder was het Brabantse weekcijfer hoger dan dat van dinsdag.

De stijging in Brabant gaat iets harder dan in de rest van Nederland. Landelijk gezien haalt de stijging ongeveer veertig procent. Toch is er ook daar sprake van records: met 76.790 nieuwe besmettingen is dat het op een na hoogste weekcijfer sinds het begin van de coronacrisis. Alleen in december vorig jaar werden er meer positieve tests in een week geregistreerd. Als het aantal nieuwe besmettingen in dit tempo blijft stijgen, sneuvelt dat record volgende week.

Ziekenhuizen

Ook in de Brabantse ziekenhuizen neemt het aantal patiënten toe. In de afgelopen week tot maandag zijn er 369 mensen opgenomen met een coronabesmetting of een verdenking daarvan. Dat is bijna twintig procent meer dan een dag eerder. Er liggen dinsdag 233 mensen in de Brabantse ziekenhuizen met een bevestigde coronabesmetting. Een week eerder waren dat er nog 179 en de week daarvoor 103. In twee weken is dat aantal dus ook ruim verdubbeld.