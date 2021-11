Coronanieuws: meer dan 83.000 coronatestafspraken gemaakt bij GGD

17.40

De situatie in de Limburgse ziekenhuizen wordt bemoeilijkt doordat een deel van de patiënten niet of nauwelijks kan worden overgedragen naar andere regio's, legt een woordvoerster van het Landelijke Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS) uit. Het gaat om mensen met of zonder corona, die thuiszorg of verpleeghuiszorg nodig hebben, maar daar niet terechtkunnen. Zij moeten dan in het ziekenhuis blijven liggen, terwijl ze daar eigenlijk geen behandeling meer nodig hebben.

De verpleeg- verzorgingstehuizen en thuiszorginstellingen (VVT) in Limburg kampen, net als in andere regio's, met een personeelstekort. Dat is opgelopen door de coronapandemie. Daarnaast wonen er in Limburg relatief veel ouderen, legt de woordvoerster uit. Die combinatie zorgt volgens haar voor een 'verstopping' van de zorgketen: dat wil zeggen dat mensen eigenlijk weg mogen uit het ziekenhuis, maar niet kunnen doorstromen naar vervolgzorg. "Daardoor blijven ze dan een ziekenhuisbed bezet houden."