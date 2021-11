112-nieuws: dashcambeelden ongeval Breda • brandstichting in Boxtel

Foto: Sander van Gils/SQ Vision. vergroot

In dit liveblog houden we je woensdag op de hoogte van het laatste 112-nieuws in Brabant. De hele dag praten we je hier bij over ongelukken, branden en misdrijven in onze provincie.

De hoofdpunten: Brand in schoolgebouw Boxtel

Ongeluk met drie auto's in Breda te zien op dashcambeelden.

08.30 Vandaag reden wij met een onopvallende auto surveillance op de A2 in de omgeving van Leende. Wij kregen een hit op de ANPR (automatic numberplate recognition) dat een voertuig mogelijk betrokken was geweest bij strafbare feiten. Na enkele minuten gepost te hebben op een tankstation zagen wij het voertuig voorbij rijden. Nadat wij het voertuig ingehaald hadden, en ervoor reden gaven wij de bestuurder een volgteken. De bestuurder besloot uiteindelijk om geen gevolg aan ons volgteken te geven. Na een korte achtervolging konden wij het voertuig tot stoppen dwingen. Kort onderzoek aan het voertuig leverde op dat er meerdere katalysatoren in het voertuig lagen. Na verder onderzoek bleek dat de bestuurder niet in het bezit was van een geldig rijbewijs. De zaak is overgedragen aan de recherche. Onderzoek zal moeten uitwijzen of de katalysatoren gelinkt kunnen worden aan een aangifte. Voor het niet opvolgen van het volgteken, alsmede het rijden zonder rijbewijs is proces verbaal opgemaakt tegen de bestuurder. #heling #strafbaarfeit #aangiftedoen #TVOB #teamverkeer #politie Wachten op privacy instellingen...

08.05 Meld je anders tonen we je herkenbaar In de nacht van vrijdag 8 op zaterdag 9 oktober werd iemand bij het Holland Casino aan het Kloosterplein in Breda onder bedreiging van een mes beroofd. De politie roept de verdachte van deze beroving op zich te melden. Doet hij dit niet binnen een week dan wordt zijn foto herkenbaar getoond. Meld deze man zich niet dan toont de politie zijn foto herkenbaar (foto: politieam Weerijs). vergroot Het latere slachtoffer raakte die nacht rond twee uur bij het casino met een man in gesprek. Op een bepaald moment vraagt de man of hij een lift kan krijgen naar zijn huis in Breda. Het slachtoffer gaat akkoord en loopt samen met de man naar zijn auto die op de Vlaszak geparkeerd staat. Een adres geeft de man niet, wel krijgt het slachtoffer aanwijzingen. Zo rijden ze twintig minuten rond, maar een eindbestemming bereiken ze niet. Het slachtoffer vraagt de man dan ook om uit te stappen. Uit het niets geeft de man hem dan een klap in zijn gezicht. Onder bedreiging van een mes grijpt hij geld van het slachtoffer en daarna stapt de overvaller uit en rent hij de wijk Princenhage in. Signalement

Het gaat om een witte man van rond de 30 jaar. Hij is 1.85 meter lang en droeg die nacht een donkerkleurig jack met een lichtkleurige binnenvoering. De jas had een capuchon. Verder droeg hij zwarte sneakers met een witte rand. Wachten op privacy instellingen...

08.00 Ongeluk N324 bij aansluiting met de A50 Op de N324 richting Oss, bij de aansluiting met de A50, is een ongeluk gebeurd. Dit zorgt voor een vertraging van zo'n vijftig minuten. Wachten op privacy instellingen...

00.30 Brandstichting in leegstaand schoolgebouw in Boxtel De brandweer rukte dinsdagavond uit voor een brand in een bijgebouw op het terrein van zorginstelling De La Salle aan de Schijndelseweg in Boxtel. Nabij de leegstaande Michaëlschool hadden vandalen op meerdere plaatsen brand gesticht. Ook tegen een dichtgetimmerd bijgebouw. Om er zeker van te zijn dat er niet nog elders in de omgeving iets smeulde werd deze afgezocht met een warmtebeeldcamera. Van de brandstichters ontbreekt nog ieder spoor. Foto: Sander van Gils/SQ Vision. vergroot

00.01 Beelden van ongeval in Breda met drie auto's Er zijn videobeelden verschenen van het ongeval op de Graaf Engelbertlaan in Breda. Daar botsten eerder op dinsdag drie auto's op elkaar nadat één automobilist door het rode licht reed. Wachten op privacy instellingen...

