112-nieuws: nepbankmedewerker slaat toe • onderzoek bij Helmonds bedrijf

De milieupolitie doet momenteel onderzoek bij schrootbedrijf Gerrits Recycling aan de Helmondsingel in Helmond. De doorzoeking in Helmond is onderdeel van een lopend strafrechtelijk onderzoek dat onlangs werd gestart naar recyclingbedrijf AVI uit Den Bosch.

Dat bedrijf zou, eventueel samen met andere bedrijven, 7500 ton shredderafval gedumpt hebben in Moerdijk. Gerrits Recycling is van dezelfde eigenaar als AVI. Wat er precies gezocht wordt, laat de politie in het midden. Het onderzoek zal een groot deel van de dag in beslag nemen.

