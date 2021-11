Mogelijk einde Brabantse feestavond in België door nieuwe maatregelen

Thomas de Groot van feestcafé De Sok in Schijndel (foto: Ista van Galen). vergroot

De coronamaatregelen in België worden flink aangescherpt en dat is slecht nieuws voor kroegbaas Thomas de Groot. Hij trok met zijn Schijndelse Café De Sok over de grens naar Turnhout. Daar hoopte hij een een paar ouderwetse stapavonden te organiseren, maar nu de coronaregels ook daar strenger worden, is het niet zeker of dat allemaal nog wel doorgaat.

Madhavi Raaijmakers Geschreven door

De kroeg zou vrijdag en zondag open zijn met zijn geïmproviseerde café over de grens. Enthousiastelingen konden een kaartje kopen en zouden met een bus vanuit Schijndel naar Turnhout gereden worden. De Sok is een feestcafé en de Nederlandse coronamaatregelen passen daar niet bij. Zij kunnen niet werken met vaste zitplaatsen en vroege openingstijden. Een tijdelijke kroeg openen in België leek dus de perfecte oplossing. Maar tijdens de persconferentie woensdagavond werd bekend dat onze zuiderburen gaan werken met een mondkapjesplicht in de horeca. Mensen aan de deur die een geldige QR-code en een negatieve zelftest bij hebben, mogen naar binnen zonder mondkapje. Alleen een QR-code is niet genoeg. In dat geval moeten bezoekers binnen een mondkapje op behalve als ze zitten. Omdat er bij De Sok geen sprake is van zitten, zouden feestgangers op de dansvloer ook een mondkapje moeten dragen.

''Als ik ook maar een beetje het gevoel heb dat het niet verantwoord kan, cancel ik het.''

“Het is echt vervelend’’, zegt De Groot. “Natuurlijk, op het oog mag er meer dan de regels in Nederland toelaten. Maar ze voegen zo veel regeltjes toe dat het op deze manier wel heel lastig wordt een feestje te geven.’’ Want een avond met mondkapjes en zitplaatsen is geen optie voor de kroegbaas. “Ik ging naar België omdat ik een ouderwetse stapavond wilde, dus als dat niet kan, gaat alles niet door.’’ De hamvraag is wel wanneer die nieuwe coronaregels precies ingaan. Want is dat zaterdag, dan zou het feestje vrijdag nog door kunnen gaan. Alleen weet De Groot niet zeker of hij dat wel wil. “Ik heb inmiddels al veel interviews gegeven met media in zowel Nederland als in België. Mijn actie heeft toch behoorlijk wat aandacht gekregen en ik wil niet dat het voor te veel opschudding zorgt. Dat mensen komen demonstreren bijvoorbeeld of tegenstanders van mijn plan ook besluiten naar Turnhout te komen. Ik wil het veilig kunnen doen. En als ik ook maar een beetje denk dat het niet verantwoord kan, dan cancel ik het sowieso. Al zou het vrijdag door kunnen gaan.”

''Ik weet zeker dat ik het verantwoord had kunnen organiseren.''

De Groot wil niet te veel uitweiden, maar laat weten dat hij meerdere dreigbrieven- en mails krijgt toegestuurd. En dat terwijl hij dit met de beste bedoelingen organiseert. “Ik weet ook zeker dat ik het verantwoord had kunnen organiseren. Door al die opschudding en nieuwe maatregelen kan ik dat misschien niet meer bewijzen. Dat is jammer.’’ Donderdag gaat De Groot in gesprek met de gemeente en andere horecaondernemers in Turnhout. Dan kan hij een knoop doorhakken over het wel of niet doorgaan van de Vlaamse feestavond. Alle tickets voor beide avond zijn al uitverkocht. Toch heeft De Groot veel dingen onder voorbehoud kunnen regelen en wordt het geen financieel debacle als de boel niet doorgaat. “We hielden er rekening mee dat het kon gebeuren dus ik heb daar afspraken over gemaakt met leveranciers en andere betrokkenen. Ik zal wel wat verlies leiden, maar daar kom ik wel weer bovenop.'' LEES OOK: Café verhuist met feestgangers en al naar België om lockdown te ontlopen Feestreisjes naar België al bijna uitverkocht: 'We zitten al zo lang thuis'

