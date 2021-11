112-nieuws: man dreigt flat in brand te steken in Eindhoven

15.05

Coffeeshop High Times aan de Roostenlaan in Eindhoven is voor negen maanden gesloten op last van de gemeente. Uit een rapportage van de politie is gebleken dat er (niet-gedoogde) drugshandel heeft plaatsgevonden. De zaak hield er een handelsvoorraad softdrugs op na die velen malen groter was dan de maximaal gedoogde hoeveelheid van 500 gram. De aangetroffen hoeveelheid softdrugs was ruim 46 kilo.

De softdrugs zijn elders aangetroffen: in een huis waarvan een directe relatie met de coffeeshop is vastgesteld. De voorraad drugs in de woning wordt aan de coffeeshop toegerekend, omdat die kennelijk voor verkoop in deze coffeeshop was bestemd.

In Eindhoven gedoogt de gemeente een aantal coffeeshops onder strikte voorwaarden. Een van die voorwaarden is hier overtreden, omdat de handelsvoorraad van de coffeeshop veel te groot was. Daarbij mag alle drugs worden meegerekend die in een directe relatie staat tot de coffeeshop - ook als die niet binnen ligt.