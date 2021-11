112-nieuws: politiewagen schept meisje • 'drugshuis' in Rijen dicht

10.30

De politie is het nog niet gelukt de man op te sporen die 19 oktober in Raamsdonksveer een vrouw van haar fiets reed. De bromfietser reed na het ongeluk door. Hij was vermoedelijk, op het fietspad, een brommer aan het inhalen toen het ongeluk gebeurde. Het slachtoffer wilde juist een fietser passeren. In Bureau Brabant, het opsporingsprogramma van justitie, politie en Omroep Brabant, wordt maandag een getuigenoproep gedaan. De aanrijding was 's ochtends op de Maasdijk in Raamsdonksveer.

Het slachtoffer, uit Hank, werd met hoofdletsel opgenomen in het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis in Tilburg. De 55-jarige vrouw ligt in een revalidatiecentrum. Haar herstel gaat nog lang duren, zo meldt de politie.