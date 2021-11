112-nieuws: woningbrand in Breda • supermarkt in Deurne vol rook

00.00

In een huis aan de Hendrik Berlagestraat in Breda woedde woensdagavond rond tien uur een korte, maar hevige brand. De benedenverdieping van het huis is volledig uitgebrand.

De brandweer was volgens een fotograaf, die ter plekke was, snel bij het huis om het vuur te bestrijden. Even verderop moest de brandweer namelijk vlak voor deze brand in actie komen voor een buitenbrand. De oorzaak van de brand in het huis is niet duidelijk.