Ondernemers woedend: 'Misschien moet de horeca het land platleggen'

"Misschien moet de horeca gewoon eens het hele land platleggen. Kijken wat er dan gebeurt." Het ongeloof is groot onder horeca-ondernemers. De uitgelekte maatregelen komen keihard aan. "Laat de horeca maar doodvallen, zo voelt het."

Een lockdown van drie weken met een sluitingstijd van twaalf naar zeven uur en mogelijk van een 3G- naar een 2G-beleid, waarbij bezoekers niet meer alleen met een negatieve test kunnen binnenkomen. De eerste coronamaatregelen lekten donderdagavond uit en zorgden voor een golf aan woede in de horeca.

Een diepe zucht aan de andere kant van de lijn. Ruud Bakker, voorzitter van Koninklijke Horeca Nederland in Eindhoven heeft even geen woorden. Hij en zijn collega-ondernemers snappen niets van de uitgelekte maatregelen. "Het geloof in de regering is totaal weg. Het lijkt alsof er gekeken wordt naar: 'Welke sector raakt ons het minst? Dat is de horeca. Laten we het daar dan maar op afschuiven.' Laat de horeca maar gewoon doodvallen, zo voelt het."

'Geloof er geen reet van'

In Breda is Johan de Vos, KHN afdeling Breda, al vroeg wakker. Net als Bakker is hij verre van blij. Hij klinkt haast verslagen. "Zo kunnen we bezig blijven. Het wordt een gebed zonder eind", verzucht hij. "Je bent ondernemer en je wilt best knokken, maar dit slaat gewoon nergens meer op. Eerst was vaccinatie de uitweg, maar nu wordt alles op een hoop gegooid." In een lockdownperiode van drie weken gelooft hij niet. "Drie weken? Dat kennen we allemaal wel. Het spijt me maar daar geloof ik geen reet van."

"Door eigen falen wordt de horeca iedere keer afgestraft. Daar zijn we klaar mee", aldus Bakker. "Waarom nu weer de horeca, waarom? Het is niet meer uit te leggen. Ook niet naar je mensen. Die zitten ook vol ongeloof te kijken. We hebben nu juist zoveel mensen nodig. Dat personeel denkt nu: kan ik niet beter voor zekerheid kiezen? Logisch ook."

Al twee jaar geen verbetering in de zorg

Volgens De Vos is het draagvlak voor de nieuwe maatregelen minimaal. "Als je naar de cijfers kijkt gebeuren de meeste besmetting thuis en op het werk, maar elke keer is de horeca de lul." Maar dat is volgens de eigenaar van café Boerke Verschuren niet het enige probleem. "Alles is terug te herleiden naar de zorg. Eerst waren het 1500 IC-bedden, toen 1100, toen 600. En nu is het bij 300 bedden al janken."

"Als je als kabinet niet investeert in de zorg, is het logisch dat die mensen met een burn-out thuis komen te zitten. Dat vind ik echt heel triest." Ook Bakker snapt er niets van. "We zitten al twee jaar in hetzelfde schuitje. Al twee jaar wordt er in de zorg niets verbeterd en zitten we met dezelfde capaciteit."

Land platleggen

"Alle steunmaatregelen zijn allemaal weg", stelt Bakker. "Alles is weggevallen. Laat de horeca maar gewoon doodvallen, denken ze. Misschien moet de horeca gewoon eens het hele land platleggen. Kijken wat er dan gebeurt. Zulke geluiden gaan er nu op. Toen de boeren iets wilden, gingen ze massaal de snelwegen op. Toen was Den Haag ineens wel bereid om te praten. Misschien moeten we dat ook eens een keer doen."

Het demissionaire kabinet geeft vrijdagavond een persconferentie om zeven uur. De persconferentie is live te volgen via de website en app van Omroep Brabant, of kijk naar Brabant Nieuws op tv.