Wachten op privacy instellingen... Volgende Vorige vergroot 1/1 Sinterklaas? Carlo heeft zijn huis nu al helemaal in de kerstsferen

Bij veel families neemt de spanning al flink toe deze dagen. Sinterklaas komt zaterdag eindelijk weer in het land. Bij sommigen leeft het Sinterklaasfeest niet zo, zoals bij Carlo Vereijken thuis. Hij slaat Sinterklaas over en hij is al helemaal in de kerstsfeer, zijn hele huis al is versierd.

Thijs den Ouden Geschreven door

In een middag de kerstboom kopen en het hele huis versieren. Voor veel mensen is dat prima te doen, maar niet bij Carlo Vereijken. “We zijn ongeveer twee weken bezig geweest om binnen en buiten helemaal te versieren.”

"Ze vragen dan altijd wanneer we weer gaan beginnen."

Veel mensen worden blij als ze hun huis versieren. De gezellige lampjes zorgen voor een knus gevoel. Carlo gaat alleen wat verder dan alleen dat knusse gevoel thuis. “Je kunt ook andere mensen een vrolijk moment bieden, al helemaal in deze ellendige tijd.” Dat mensen ervan genieten merkt Carlo onder andere in de supermarkt. “Mensen komen naar me toe om te vragen of ik van het kersthuis ben. Ze vragen dan altijd wanneer we weer gaan beginnen."

"Je koopt niet één ding terug, maar twee of drie."

Als het langzaam begint te schemeren buiten, komen ook de eerste kinderen al bij Carlo aan de deur. “Ze komen dan altijd vragen of de lampjes misschien aan mogen.” Carlo begon ongeveer tien jaar geleden met zijn kerstverzameling. Die langzaam uitgroeide tot iets groots. “Er gaat iets kapot en je koopt dan weer wat bij. Je koopt niet één ding terug, maar twee of drie.”

"We zijn twee weken bezig met opbouwen, maar binnen twee dagen klaar met opruimen."

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.