112-nieuws: automobilist crasht in tuin • agressieve winkeldief aangehouden

In dit liveblog houden we je zondag op de hoogte van het laatste 112-nieuws in Brabant. De hele dag praten we je hier bij over ongelukken, branden en misdrijven in onze provincie.

De hoofdpunten: Brand verwoest klaslokaal van basisschool in Eindhoven.

Automobilist crasht in tuin huis in Hooge Mierde.

Agressieve winkeldief dreigt met mes.

08.35 Agressieve winkeldief dreigt met mes Een 42-jarige man zonder vaste woonplaats is zaterdagmiddag aangehouden na het stelen van een pak vlees in een supermarkt aan de Donk in Breda. Winkelpersoneel zag hoe de man het vlees onder zijn jas stopte en zonder te betalen langs de kassa’s liep. Toen hij werd aangesproken en vastgepakt, haalde de man een mes uit zijn kleren en dreigde daarmee. Het lukte de medewerkers en samen met klanten om de man in bedwang te houden tot de politie aankwam.

07.13 Brand in basisschool Eindhoven Bij basisschool De Vijfkamp aan de Waddenzeelaan in Eindhoven woedt een uitslaande brand. Het vuur werd rond zeven uur zondagochtend ontdekt. Een leslokaal is uitgebrand. De brandweer is met drie blusvoertuigen uitgerukt om het vuur te bestrijden. "We proberen te voorkomen dat de brand zich uitbreidt naar de rest van het gebouw", laat een woordvoerder van de brandweer weten. Hoe de brand kon ontstaan, is niet bekend. Er is niemand gewond geraakt.

03.12 Automobilist crasht in tuin in Hooge Mierde Een automobilist is zaterdagavond rond elf uur gecrasht aan de Kuilenrode in Hooge Mierde. De auto vloog op hoge snelheid uit de bocht, rakelings langs een boom, ramde drie palen van een overkapping en kwam in een heg tot stilstand. Omdat de mogelijkheid bestond dat geraakte overkapping kon instorten, is die gestut door de bewoner van het huis. De chauffeur van de auto is aangehouden vanwege rijden onder invloed. Wachten op privacy instellingen... Onderzoek in de gecrashte auto in Hooge Mierde (foto: Dave Hendriks/SQ Vision). vergroot

01.45 Drie tieners overleden na botsing ambulance en auto in Helmond Bij een zeer ernstige botsing tussen een ambulance en een auto in de Heeklaan in Helmond zijn zaterdag kort na middernacht drie tieners overleden. Zij zaten alle drie in de auto. Eén andere inzittende van de auto raakte ernstig gewond. De dodelijke slachtoffers zijn twee jongens van 15 en 16 jaar oud uit Eindhoven en een 16-jarige uit Nuenen. De Nuenenaar bestuurde de auto op het moment van het ongeluk. Het zwaargewonde slachtoffer is een 15-jarige Eindhovenaar. Wachten op privacy instellingen...

01.28 Ravage bij knooppunt Hooipolder Op de A59 bij knooppunt Hooipolder ontstond zaterdagavond een flinke ravage nadat de bestuurder van een Chrysler op het knooppunt wilde keren. Die botste hierbij op een tegemoetkomende Skoda. Door de klap werd de Skoda gelanceerd en kwam deze op de afrit van de A27 terecht en raakte daar een Audi die voor het stoplicht stond te wachten. Ondanks de enorme ravage raakte niemand gewond. Alle auto's zijn getakeld. Bij het ongeluk op knooppunt Hooipolder raakten drie auto's zwaar beschadigd (foto: Mathijs Bertens/SQ Vision). vergroot 23.49 Overstekende vrouw aangereden in Breda

Een vrouw is zaterdagavond rond halfelf aangereden toen ze de John F. Kennedylaan in Breda overstak in de buurt van de Brouwerijstraat. Ze werd geraakt door een motorrijder. Een mobiel medisch team kwam met de auto naar Breda om het aanwezige ambulancepersoneel te ondersteunen. Het slachtoffer is in een ambulance naar een ziekenhuis gebracht. De vrouw werd aangereden toen ze de John F. Kennedylaan in Breda wilde oversteken (foto: Tom van der Put/SQ Vision). vergroot

23.00 Vrachtwagenchauffeur aangehouden in Waalwijk Een vrachtwagenchauffeur die vrijdag een fietser, bij wie een kind achterop zat, aanreed in Den Haag is aangehouden in Waalwijk. De chauffeur reed na het ongeluk door, maar op basis van zijn kenteken werd de bestuurder later getraceerd op de A59. Hij bleek onderweg naar het industrieterrein in Waalwijk. Daar werd hij aangehouden. De 42 jarige man bleek niet over een rijbewijs te beschikken om een trekker/oplegger-combinatie te mogen besturen.

