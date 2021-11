112-nieuws: brand in airco op garage Udenhout • auto Breda vliegt uit bocht

09.30

De automobilist die zaterdagmiddag in botsing kwam met een motorrijder op de Wagenaarstraat in Tilburg had gedronken. Dat maakte de politie zondagochtend bekend. De 55-jarige Tilburger kreeg een proces-verbaal en een rijverbod van vijf uur. De 22-jarige motorrijder uit Tilburg is onder behandeling in het ziekenhuis. "We gaan met hem in gesprek zodra dit kan", laat de politie weten.