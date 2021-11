112-nieuws: .geen treinverkeer Vught • ambulancedienders in ziekenhuis

15.30

In verband met een lopend onderzoek zoekt de politie met spoed naar de identiteit van de vermoedelijke eigenaresse van een damesfiets die zaterdag op een locatie in ’s-Hertogenbosch-Zuid werd gevonden. De 'omafiets' is paars van kleur en van het merk Old Dutch. Opvallend is ook dat de fiets één zwarte en één witte band heeft. Onder het zadel hangt een groot kettingslot. De fiets is weliswaar gegraveerd, maar dat bracht het onderzoek niet verder.

De vrouw naar wiens identiteit de politie op zoek is, is een ongeveer 1.65 meter lang en heeft lang, blond haar (highlights) en een verzorgd uiterlijk. De vrouw is voor het laatst gezien in een blauwe sportlegging met daarop een grijze Adidas sweater.