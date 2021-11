Horeca in Breda sluit zondagavond wel om acht uur de deuren

Horecaondernemer Johan de Vos (foto: Omroep Brabant) vergroot

De horeca in Breda sluit zondagavond wel om acht uur, zoals de nieuwe coronaregels voorschrijven. Voorzitter Johan de Vos van de Koninklijke Horecabond afdeling Breda liet eerder nog weten dat hij met collega's zou overleggen of ze doorgaan met hun protest tegen de aangescherpte coronaregels en hun café of restaurant langer openhouden, zoals zaterdag nog het geval was.

Marielle Bijlmakers Geschreven door

Toen waren er 25 horecagelegenheden na acht uur nog open. Burgemeester Paul Depla van Breda gaf de uitbaters daar de ruimte voor. Ze kunnen wel op een maatregel van de gemeente rekenen. "Onze burgemeester heeft gisteren aangegeven dat de gemeente de regels gaat handhaven zoals ze dat altijd doet", aldus De Vos. "Dat hij niet op het laatste moment afwijkt van de normale wijze van handhaven is te prijzen. Degenen die hebben meegedaan en dus hebben laten zien dat ze het financieel en emotioneel niet meer volhouden, zullen dus een sanctie kunnen verwachten." Wij accepteren consequenties

Het beleid is dat ondernemers eerst een waarschuwing krijgen en daarna pas een boete. "Als je keuzes maakt als ondernemer omdat je niet anders meer kunt, moet je de consequenties accepteren. Dat doen wij dan ook", aldus De Vos. De horeca gaat dinsdag overleggen wat ze nu gaan doen. Over de advocaat die aangifte doet tegen burgemeester Paul Depla is hij niet te spreken. "Laat hem het beleid van de overheid toetsen en de keuzes die daar gemaakt worden, als hij toch tijd te veel heeft." Depla laat in een verklaring later op de dag weten dat de horeca bewust ruimte is geboden voor een 'statement'. Bovendien zou 'direct sluiten van horecazaken tot grootschalige verstoringen van de openbare orde en veiligheid in de binnenstad leiden. Dat risico hebben we niet willen lopen', aldus de burgemeester van Depla. LEES OOK: Gemeente Breda grijpt niet meteen in: 'Vanavond mag horeca statement maken' Aangifte tegen burgemeester Depla van Breda voor opruiing en negeren corona

