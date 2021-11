Rode ibis zoekt eten in Brabant en laat zich op zijn gemak fotograferen

De rode ibis is weer gespot in Brabant. Ditmaal is de bijzondere vogel gezien in Honderd Morgen, een polder die ligt in de gemeenten Den Bosch en Vught. Voor zover bekend werd deze tropische gast in augustus voor het laatst in onze provincie opgemerkt.

Het was niet helemaal een toevalstreffer voor Fleur Kuipers uit Tilburg. Zij was het die ons foto’s stuurde van deze vogel, die niet vaak in Brabant of elders in ons land tevoorschijn komt. “Op waarneming.nl zag ik dat de vogel was gezien bij Vught. Daarop ben ik naar het bewuste gebied gereden, om er te gaan wandelen, wat ik wel vaker met mijn vriend doe”, vertelt Kuipers.

'Duidelijke een rode ibis'

Plots zag ze de rode ibis. Gelukkig had ze een camera met telelens in de auto liggen, waarna ze de vogel vastlegde. Kuipers kreeg er alle kans voor. “We stonden op nog geen vijf meter van die vogel. Ze was denk ik voedsel aan het zoeken in een onder water gelopen weiland, dat in de polder ligt. Ik ben wel een vogelliefhebber, maar niet echt een kenner. Het was voor ons wel duidelijk dat het om een rode ibis ging”, aldus de Tilburgse.

De exoot, waarvan de Latijnse naam Eudocimus ruber luidt, komt van nature niet voor in ons land. De rode ibis verblijft vooral in Zuid-Amerikaanse landen als Brazilië, Colombia en Ecuador. De vogel voelt zich thuis in moerasgebieden en zal mogelijk om die reden zijn heil aan het zoeken zijn in het natte poldergebied op de grens van Den Bosch en Vught.

Kuipers denkt dat de uitheemse gast van een particulier is en dus ergens ontsnapt kan zijn. De kans dat de rode ibis zich permanent in ons land gaat vestigen, is niet groot.