Tilburg Trappers ontvlucht Nederland om toch voor publiek te ijshockeyen

Tilburg Trappers wil voorlopig alleen uitwedstrijden in Duitsland spelen. De komende drie weken mag er vanwege de Nederlandse coronamaatregelen geen publiek zijn bij de ijshockeywedstrijden in het stadion in Stappegoor. Omdat de club al jaren in de Duitse competitie speelt, zijn alle uitwedstrijden over de grens. In Duitsland mag er nog wel publiek zijn bij sportwedstrijden.

Collin Beijk & Gijs de Rooij Geschreven door

De Tilburg Trappers komen al sinds 2015 uit in de Duitse Oberliga Nord. De ijshockeyers spelen daar omdat de club in Nederland al jaren boven de rest uitstak en meer uitdaging zocht. Het is de bedoeling dat de komende zeven wedstrijden van de Tilburgers allemaal in Duitsland afgewerkt worden met publiek erbij.

De tegenstanders van de Tilburgers en de Duitse ijshockeybond moeten wel snel akkoord gaan met het plan. "De tegenstander keert na de wedstrijd meteen terug naar Duitsland. Het is niet zo dat zij al extra kosten hebben gemaakt voor een hotel bijvoorbeeld", legt Stijn Verhoeven van de Trappers uit. Het is nog maar de vraag of er voldoende tijd beschikbaar is in de ijshallen van de tegenstanders van de Tilburgse ijshockeyers. Er was daar immers geen 'ijstijd' gereserveerd omdat de wedstrijden in Tilburg gespeeld zouden worden. Daarnaast is het ook maar de vraag of er voldoende personeel in Duitsland beschikbaar is. "Voor zondag hebben we al wel een onderling akkoord, alleen de bond moet dit nog goedkeuren."

Door voorlopig alleen uitwedstrijden te spelen, willen de Trappers de financiën op orde houden. Als er meerdere wedstrijden in het eigen stadion zonder publiek gespeeld worden, kost dat de club veel geld omdat er geen kaartjes, maar ook geen eten en drinken verkocht worden. "We hebben natuurlijk al een aantal lockdowns meegemaakt, dus we kunnen dit niet nog een aantal keer behappen." Trappers hoopt dat er later dit seizoen alsnog publiek in de eigen ijshal aanwezig mag zijn. "We kunnen niet oneindig uitwedstrijden blijven spelen. Dat is voor ons ook niet rendabel. De jongens maken toch extra kosten dus op een gegeven moment moeten we toch weer terug naar Tilburg." Het eigen stadion biedt plek aan 2750 toeschouwers en is doorgaans goed gevuld.

Voor de doorgewinterde Trappersfan biedt de reeks uitwedstrijden ook uitkomst. Want zij zijn ook welkom in Duitsland, mits ze een QR-code kunnen laten zien zoals die ook in Nederland wordt gebruikt. Al hoopt Verhoeven zo snel mogelijk weer in Tilburg mét publiek te kunnen spelen. De Duitse ijshockeybond moet wel opschieten, want de eerste uitwedstrijd wordt deze week al gespeeld in Diez. De reeks van zeven uitwedstrijden moet afgesloten worden op pakjesavond in Hamburg. Het betekent dat er later dit seizoen een reeks thuiswedstrijden volgt. In de competitie gaat het de Tilburgers na een moeizaam begin weer voor de wind. De laatste negen wedstrijden werden gewonnen. Vrijdag werd de laatste wedstrijd in een vol stadion afgewerkt. In Tilburg werd met 5-1 gewonnen van Krefelder EV’81. LEES OOK: Nieuwe coach Tilburg Trappers wil dit seizoen 'alle fans trots maken' Zo kunnen kleine profclubs weer publiek ontvangen: 'Hebben er veel zin in'

