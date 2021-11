Weer meer baby's geboren in Brabant: 'Een coronagolfje'

Oss, Helmond? In elk geval Brabander! (Archieffoto) vergroot

Er zijn in de eerste negen maanden van dit jaar weer meer Brabandertjes ter wereld gekomen dan in dezelfde periode van vorig jaar. Het CBS becijferde een toename van 7,6 procent. Daarmee staat Brabant op een tweede plek in Nederland. Alleen in Friesland nam het aantal geboortes nog meer toe.

Oisterwijk had de sterkste stijging. In die gemeente was een toename van 74,8 procent. In Bladel was juist een afname te zien, daar werden ruim 20 procent minder baby'tjes ter wereld gebracht, nog 120 in totaal. Waar die daling door komt is onduidelijk. Een verloskundige van de praktijk Ortus in Bladel zegt het zeker niet minder druk te hebben dan een jaar geleden. Waar het wiegje staat

Overigens gaat het bij de cijfers om de gemeente waar het kindje komt te wonen. Kinderen die in het ziekenhuis worden geboren, worden meegeteld in de gemeente waar hun wiegje komt te staan. Bekijk op dit kaartje hoeveel baby's er in jouw gemeente werden geboren:

Volgens het CBS waren het vooral dertigers die meer kindjes op de wereld zetten dan in de laatste jaren. Ook vrouwen tussen de 25 en 30 jaar krijgen gemiddeld meer kinderen dan een jaar geleden. Bij de vrouwen jonger dan 25 blijft het aantal kinderen dat geboren wordt juist dalen. Dat is een trend die al een poos te zien is. Geboortegolfje

Er is geen sprake van een babyboom zoals dat in jaren vlak na de Tweede Wereldoorlog het geval was. Maar van een klein geboortegolfje durft het CBS wel te spreken. Of dat te maken heeft met het coronavirus, is een van de meest gestelde vragen. Volgens het CBS kiezen meer stellen voor een kind omdat enerzijds door het vele thuiswerken de combinatie van werk en zorg gemakkelijker is. Bovendien zijn veel plannen die stellen nog wilden uitvoeren vóór er kinderen zouden komen, door de coronapandemie onmogelijk geworden. De ene wereldreis gaat er dus niet van komen. LEES OOK: Corona zorgde in Oisterwijk voor veel meer geboortes: 'Gigantisch druk Geboortegolf in Brabant: hier zie je hoe vruchtbaar jou w gemeente is

